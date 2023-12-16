https://sputniknews.com.tr/20231216/bm-gazze-daha-once-tanik-olmadigi-bir-aclik-kriziyle-karsi-karsiya-1078532079.html

BM: Gazze daha önce tanık olmadığı bir açlık kriziyle karşı karşıya

BM: Gazze daha önce tanık olmadığı bir açlık kriziyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaklaşık 2 buçuk aydır... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T19:57+0300

2023-12-16T19:57+0300

2023-12-16T19:57+0300

israil- filistin çatışması

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

philippe lazzarini

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UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Lazzarini, "Gazze'de nereye giderseniz gidin çaresizlik, açlık ve panik yaşayan insanları görürsünüz" ifadelerini kullandı.Gazze'nin daha önce hiç tanık olmadığı boyutlarda kötü yaşam koşulları ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Lazzarini, açlığın Gazze'deki krizi daha da derinleştireceği konusunda uyardı.Lazzarini, Gazze'ye düzenlediği son ziyaretinde tanık olduklarını şu ifadelerle dile getirdi:

https://sputniknews.com.tr/20231027/birlesmis-milletler-gazzeye-gonderilen-yakitin-hamas-tarafindan-calindigi-iddiasini-yalanladi-1076786513.html

gazze

gazze şeridi

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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, philippe lazzarini