Kuşadası'nda tedavileri tamamlanan 3 caretta caretta denize bırakıldı

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"Küresel ısınma aslında yuvayı ayrı etkiliyor. Yuvadaki yumurtaların daha sıcakta gelişmesine, hepsinin dişi olmasına yol açıyor. Serin ortamda gelişirse erkeklerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Ancak besinlerin bulunması da çok önemli. Özellikle deniz suyunun ısınmasıyla birlikte daha serin ortamlarda balıklar, yengeçler ve midyeler gibi besin ortamı bol oluyor ve kaplumbağalar bu bölgelerde de yaz, kış bulunmaya devam edebiliyor. Dolayısıyla Kuşadası, İzmir Körfezi bunların da yaşam alanları içine girdi. Hatta Kuşadası bölgesinde 10 civarında geçtiğimiz yıllarda yuvalarımız çıktı. Arnavutluk'a, Çanakkale'ye kadar yuvalarımızın olduğunu biliyoruz. Bu da küresel ısınmanın sonucunda suyun sıcaklığının onların yaşam ortamına uygun olmasından kaynaklanıyor."