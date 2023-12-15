Yerlikaya: 4 Aralık’ta etkisiz hale getirilen terörist, Murat Karayılan’ın koruması çıktı
11:53 15.12.2023 (güncellendi: 12:31 15.12.2023)
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyona katılarak sunum yaptı.
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '4 Aralık’ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda, etkisiz hale getirilen teröristlerden biri, terör örgütü PKK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yapan Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras' dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Aralık’ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilenlerden birinin, PKK’nın yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın koruması olduğunu açıkladı.
Etkisiz hale getirilenlerden kimliği bilinmeyen PKK mensubunun, DNA testi sonucunda Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras olduğunun belirlendiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, teröristin, Karayılan’ın korumalığını yaptığının belirlendiğini ifade etti.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, Aras'ın '4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlisinin de yaralandığı 4 eyleme katıldığının tespit edildiğini' açıkladı.
Etkisiz hale getirilenlerden kimliği bilinmeyen PKK mensubunun, DNA testi sonucunda Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras olduğunun belirlendiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, teröristin, Karayılan’ın korumalığını yaptığının belirlendiğini ifade etti.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, Aras'ın '4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlisinin de yaralandığı 4 eyleme katıldığının tespit edildiğini' açıkladı.
Bakan Yerlikaya, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.” ifadesini kullandı.