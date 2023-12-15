Yerlikaya: 4 Aralık’ta etkisiz hale getirilen terörist, Murat Karayılan’ın koruması çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Aralık’ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilenlerden birinin, PKK’nın yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın koruması olduğunu açıkladı.



Etkisiz hale getirilenlerden kimliği bilinmeyen PKK mensubunun, DNA testi sonucunda Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras olduğunun belirlendiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, teröristin, Karayılan’ın korumalığını yaptığının belirlendiğini ifade etti.



Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, Aras'ın '4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlisinin de yaralandığı 4 eyleme katıldığının tespit edildiğini' açıkladı.