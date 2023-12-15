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Yerel seçim öncesi kriz: İYİ Parti'de neler oluyor? Şimdiye kadar kimler neden istifa etti?
Yerel seçim öncesi kriz: İYİ Parti'de neler oluyor? Şimdiye kadar kimler neden istifa etti?
İYİ Parti, seçim sürecinden bu yana istifa, ihraç ve disiplin sevkleriyle gündemde. Son olarak, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Genel İdare Kurulu... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T12:14+0300
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Genel seçimin ardından dağılan ittifak, parti içi çekişmeler, yönetimdeki görüş ayrılıkları İYİ Parti'de çalkantılı bir süreci beraberinde getirdi.Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile seçim ittifakını savunan ve partinin son Genel İdare Kurulu toplantısında ittifakın gerekli olduğunu harita sunumuyla anlatan Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok’u görevden aldı.Bu kararın duyulmasından kısa süre sonra ise “En azından İstanbul ve Ankara’da işbirliği için mücadele ettim” açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti.İyi Parti'de İBB Meclisi gerilimiİyi Parti'de art arda gelen istifa ve görevden alma haberleriyle birlikte yönetme krizi de dikkat çekiyor. TRT Haber'in haberine göre en iyi örnek ise, İBB İYİ Parti grubunda yaşananlar.Parti yönetiminin talebiyle İBB İYİ Parti Grup Başkan vekilliğinden istifa eden İbrahim Özkan, bazı belediye meclis üyelerinin oylarıyla yeniden aynı göreve seçildi.Parti yönetiminin talebini boşa düşüren bu adım üzerine meclis üyeleri kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.Şimdiye kadar kimler partiden ayrılmış oldu?İyi Parti'de ilk kopuş, Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesiyle başladı, Onu Erdal Sarızeybek'in istifası izledi.Genel seçim sürecinde Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasıyla yeniden hareketlenen süreç, seçimin ardından devam etti. Milletvekilleri Ahat Andican ve Aytun Çıray istifalarını açıkladı.İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da parti yönetiminin hatalar yaptığını savunarak istifa etti.Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak İYİ Parti'den ihraç edildi.6 kişi içinde Akşener'e muhalif olan Ortak Akıl Platformu'nu kuran isimler bulunuyordu.Eski milletvekilleri Aydın Adnan Sezgin, Durmuş Yılmaz ve Hasan Subaşı ile GİK üyesi Bahadır Erdem'in istifaları da bu süreçte öne çıktı.Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Ankara Milletvekili Adnan Beker, istifa kararlarında öne çıkan isimler oldu.Disipline sevk edilen bir diğer isim de İyi Parti İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu. 'Yaptığı bir paylaşımda İYİ Parti'nin kuruluş değerlerini yok saydığı' gerekçesiyle Ensarioğlu için de disiplin süreci başlatıldı.Disiplin süreci tamamlanan Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır ise partiden ihraç edildi.
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Yerel seçim öncesi kriz: İYİ Parti'de neler oluyor? Şimdiye kadar kimler neden istifa etti?

12:14 15.12.2023
© AAİYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© AA
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İYİ Parti, seçim sürecinden bu yana istifa, ihraç ve disiplin sevkleriyle gündemde. Son olarak, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi Ece Güner görevlerinden istifa etti. Ahmet Zeki Üçok ise, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Peki İYİ Parti'de neler oluyor? Şimdiye kadar kimler istifa etti?
Genel seçimin ardından dağılan ittifak, parti içi çekişmeler, yönetimdeki görüş ayrılıkları İYİ Parti'de çalkantılı bir süreci beraberinde getirdi.
Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile seçim ittifakını savunan ve partinin son Genel İdare Kurulu toplantısında ittifakın gerekli olduğunu harita sunumuyla anlatan Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok’u görevden aldı.
Bu kararın duyulmasından kısa süre sonra ise “En azından İstanbul ve Ankara’da işbirliği için mücadele ettim” açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti.

İyi Parti'de İBB Meclisi gerilimi

İyi Parti'de art arda gelen istifa ve görevden alma haberleriyle birlikte yönetme krizi de dikkat çekiyor. TRT Haber'in haberine göre en iyi örnek ise, İBB İYİ Parti grubunda yaşananlar.
Parti yönetiminin talebiyle İBB İYİ Parti Grup Başkan vekilliğinden istifa eden İbrahim Özkan, bazı belediye meclis üyelerinin oylarıyla yeniden aynı göreve seçildi.
Parti yönetiminin talebini boşa düşüren bu adım üzerine meclis üyeleri kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Şimdiye kadar kimler partiden ayrılmış oldu?

İyi Parti'de ilk kopuş, Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesiyle başladı, Onu Erdal Sarızeybek'in istifası izledi.
Genel seçim sürecinde Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasıyla yeniden hareketlenen süreç, seçimin ardından devam etti. Milletvekilleri Ahat Andican ve Aytun Çıray istifalarını açıkladı.
İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da parti yönetiminin hatalar yaptığını savunarak istifa etti.
Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak İYİ Parti'den ihraç edildi.
6 kişi içinde Akşener'e muhalif olan Ortak Akıl Platformu'nu kuran isimler bulunuyordu.
Eski milletvekilleri Aydın Adnan Sezgin, Durmuş Yılmaz ve Hasan Subaşı ile GİK üyesi Bahadır Erdem'in istifaları da bu süreçte öne çıktı.
Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Ankara Milletvekili Adnan Beker, istifa kararlarında öne çıkan isimler oldu.
Disipline sevk edilen bir diğer isim de İyi Parti İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu. 'Yaptığı bir paylaşımda İYİ Parti'nin kuruluş değerlerini yok saydığı' gerekçesiyle Ensarioğlu için de disiplin süreci başlatıldı.
Disiplin süreci tamamlanan Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır ise partiden ihraç edildi.
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