https://sputniknews.com.tr/20231215/teknofest-2024-nerede-ve-ne-zaman-yapilacak-1078495499.html

TEKNOFEST 2024 nerede ve ne zaman yapılacak?

TEKNOFEST 2024 nerede ve ne zaman yapılacak?

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024 yılında TEKNOFEST'in yapılacağı ili paylaştı. Peki, Teknofest 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? 15.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

teknofest

2024

adana

selçuk bayraktar

baykar savunma

baykar aş

türkiye teknoloji takımı vakfı (t3 vakfı)

türkiye teknoloji takımı vakfı

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024 yılında TEKNOFEST'in yapılacağı ili açıkladı. Buna göre dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST, gelecek yıl Adana'da gerçekleştirilecek.TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, konuya ilişkin X'te yaptığı paylaşımda, "Uzaklarda arama. TEKNOFEST 2024 Adana'da. Detaylı bilgi için TEKNOFEST sosyal medya hesaplarını takipte kalın" ifadesini kullandı. İlerleyen günlerde TEKNOFEST 2024 tarihinin açıklanması bekleniyor.4.6 milyon kişi katılmıştıBu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 3 büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül, İzmir etabı ise 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılmıştı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'lere toplam 4.6 milyon kişi katılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230929/elon-musktan-teknofest-paylasimi-dort-gozle-bekliyorum-1075885698.html

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