Putin: Donetsk ve Lugansk da dahil Rusya halkının yüzde 80'ini yüksek hızlı trene kavuşturacağız
© Sputnik / Сергей ГунеевVladimir Putin - Yılın Özeti
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, demiryollarında yürütülecek inşa çalışmaları sayesinde yaklaşık 150 milyon nüfuslu Rusya'da halkın yüzde 80'inin yüksek hızlı tren hizmetlerine erişim sağlayabileceğini söyledi. Rus lider, yüksek hızlı tren yollarının Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine kadar uzanacağını da vurguladı.
4. Demiryolları Kurultayı'na video konferans yöntemiyle bağlanan Putin, "Yüksek hızlı tren yollarının ülke nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan 111 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı bölgelerden geçmesi planlanıyor" dedi.
Rusya'daki demiryollarının güney ve güneybatı yönlerindeki artan yükle başarıyla başa çıktığını, askeri sevkiyatları ve savunma işletmelerine hammadde tedariklerini güvenilir şekilde sağladığını kaydeden Putin, 2022'de Rusya Demiryolları (RJD) ile diğer ulusal taşıyıcıların kısa sürede lojistiği kurarak Rusya karşıtı yaptırımların püskürtülmesine katkı sunduğunun altını çizdi.
Moskova'daki merkezi demiryolu hatlarının gelecekte Moskova, Moskova Bölgesi, Yaroslavl, Tver, Kaluga, Vladimir ve Rusya'nın diğer orta bölgelerinin yanı sıra 'kardeş Belarus'u yüksek hızlı hatlarla birbirine bağlamanın temelini teşkil edeceğini belirten Devlet Başkanı, gelecekte bu güzergahların Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yer aldığı Donbass'a kadar uzanacağına dair güvence verdi.
Putin, Rusya'da önümüzdeki on yılın demiryolu projeleri de dahil büyük projelerin hayata geçirildiği 'büyük inşaat' dönemi olacağını söyleyerek 3-4 yıl içinde Rusya'nın yolcu vagonu filosunu yenileme çalışmalarının da tamamlanması talimatını verdi.
Rusya'daki demiryollarının güney ve güneybatı yönlerindeki artan yükle başarıyla başa çıktığını, askeri sevkiyatları ve savunma işletmelerine hammadde tedariklerini güvenilir şekilde sağladığını kaydeden Putin, 2022'de Rusya Demiryolları (RJD) ile diğer ulusal taşıyıcıların kısa sürede lojistiği kurarak Rusya karşıtı yaptırımların püskürtülmesine katkı sunduğunun altını çizdi.
Moskova'daki merkezi demiryolu hatlarının gelecekte Moskova, Moskova Bölgesi, Yaroslavl, Tver, Kaluga, Vladimir ve Rusya'nın diğer orta bölgelerinin yanı sıra 'kardeş Belarus'u yüksek hızlı hatlarla birbirine bağlamanın temelini teşkil edeceğini belirten Devlet Başkanı, gelecekte bu güzergahların Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yer aldığı Donbass'a kadar uzanacağına dair güvence verdi.
Putin, Rusya'da önümüzdeki on yılın demiryolu projeleri de dahil büyük projelerin hayata geçirildiği 'büyük inşaat' dönemi olacağını söyleyerek 3-4 yıl içinde Rusya'nın yolcu vagonu filosunu yenileme çalışmalarının da tamamlanması talimatını verdi.