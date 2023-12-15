https://sputniknews.com.tr/20231215/fiyatlara-dev-zam-1-ocaktan-itibaren-gecerli-olacak-1078485701.html
Fiyatlara dev zam: 1 Ocak'tan itibaren o alanlarda geçerli olacak
Fiyatlara dev zam: 1 Ocak'tan itibaren o alanlarda geçerli olacak
İstanbul'da mezar fiyatlarına dev bir zam geldi. Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Aşiyan gibi birinci grupta yer alan mezarlıklardaki boş yerlerin... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T08:40+0300
2023-12-15T08:40+0300
2023-12-15T09:08+0300
ekonomi
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
meclis
mezar
karacaahmet
nakkaştepe
zincirlikuyu
zincirlikuyu mezarlığı
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İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Fiyatlara, yüzde 58 oranında zam kararı alındı. Galvanizli tabut bin 20 TL’den bin 570 TL’ye, aylık cenaze aracı kiralama ücreti 9 bin 75 TL’den 13 bin 990 TL’ye, kabir nakli ücreti 2 bin 420 TL’den 3 bin 730 TL’ye çıkarıldı.Gömü ücretleri, mezarlık gruplarına göre ayrı ayrı belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20231215/her-meslege-ayri-asgari-ucret-gundemde-bolgeye-gore-farkli-maas-odemesi-olur-mu-1078484804.html
karacaahmet
nakkaştepe
zincirlikuyu
zincirlikuyu mezarlığı
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), meclis, mezar, karacaahmet, nakkaştepe, zincirlikuyu, zincirlikuyu mezarlığı
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), meclis, mezar, karacaahmet, nakkaştepe, zincirlikuyu, zincirlikuyu mezarlığı
Fiyatlara dev zam: 1 Ocak'tan itibaren o alanlarda geçerli olacak
08:40 15.12.2023 (güncellendi: 09:08 15.12.2023)
İstanbul'da mezar fiyatlarına dev bir zam geldi. Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Aşiyan gibi birinci grupta yer alan mezarlıklardaki boş yerlerin ücreti yüzde 54,15 zam yapılarak 45 bin 260 liradan 69 bin 770 liraya yükseltildi.
İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Fiyatlara, yüzde 58 oranında zam kararı alındı. Galvanizli tabut bin 20 TL’den bin 570 TL’ye, aylık cenaze aracı kiralama ücreti 9 bin 75 TL’den 13 bin 990 TL’ye, kabir nakli ücreti 2 bin 420 TL’den 3 bin 730 TL’ye çıkarıldı.
Gömü ücretleri, mezarlık gruplarına göre ayrı ayrı belirlendi.
Karacaahmet, Çengelköy, Zincirlikuyu ve Aşiyan
’ın aralarında bulunduğu 1. grup mezarlıklarda yer bedeli 7 bin 260 TL’den 11 bin 190 TL’ye çıktı. Cenaze yanındaki boş yer bedeli 22 bin 630 TL’den 34 bin 890 TL’ye, boş mezar yeri bedeli 45 bin 260 TL’den 69 bin 770 TL’ye yükseldi.
Edirnekapı Şehitliği, Emirgan, Feriköy
mezarlıklarının aralarında bulunduğu 2.grup mezarlıklarda bin 320 TL yer bedeli, 2 bin 30 TL oldu. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri bedeli 9 bin 75 TL’den 13 bin 990 TL’ye, boş mezar yeri bedeli 18 bin 150 TL’den 27 bin 980 TL’ye yükseltildi.
Hekimbaşı, Kilyos, Kurtköy mezarlıklarının
aralarında bulunduğu 3’üncü grup mezarlıklarda da 110 liralık cenaze bedeli yeri 170 TL oldu. 3 bin 25 liralık cenazenin yanındaki boş yer bedeli 4 bin 660 TL’ye, 6 bin 50 liralık boş mezar yeri bedeli 9 bin 330 TL’ye çıktı.
Köy statüsündeki mezarlıkların
bulunduğu 4’üncü grup mezarlıklarda cenaze yeri bedeli 170 TL oldu. Cenaze yanındaki boş mezar yeri bin 450 TL’den 2 bin 2240 TL’ye, boş mezar yeri bedeli 2 bin 900 TL’den 4 bin 470 TL’ye yükseltildi.
Azınlık mezarlıklarında 550 TL
olan yer bedeli 850 TL’ye, 5 bin 810 TL olan cenazenin yanındaki boş yer bedeli 8 bin 960 TL’ye, boş mezar yeri de 9 bin 440 TL’den 14 bin 550 TL’ye yükseldi.