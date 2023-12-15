https://sputniknews.com.tr/20231215/bakan-yardimcisi-aydindan-asgari-ucret-aciklamasi-1078511434.html

Bakan Yardımcısı Aydın'dan asgari ücret açıklaması

Bakan Yardımcısı Aydın'dan asgari ücret açıklaması

Adıyaman'da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın "İnşallah yeni asgari ücret tarifesi de temennimiz, tarafların yine mutabakatıyla... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T20:12+0300

2023-12-15T20:12+0300

2023-12-15T20:12+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

ahmet aydın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0f/1078511120_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_253db2430246da2b1a3e9403147de1bf.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, asgari ücretteki artışlarla küresel ve bölgesel krizlere rağmen vatandaşları enflasyona ezdirmemeye çalıştıklarını söyledi.Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen Aydın, gazetecilere açıklamalarda bulundu.'Bütün ekonomik süreçlere rağmen vatandaşımızı enflasyona ezdirmemeye çalıştık'Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısının pazartesi günü yapılacağını belirten Aydın, şöyle konuştu:Asgari ücreti, çalışanları enflasyona ezdirilmeyecek şekilde belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Aydın,"İnşallah yeni asgari ücret tarifesi de temennimiz tarafların yine mutabakatıyla enflasyona ezdirilmeyecek şekilde bir asgari ücret oluşumu. Bu noktada ciddi çalışmalar sürüyor, ikinci toplantı da önümüzdeki pazartesi yapılacak" dedi.Her çalışan başına asgari ücret desteği verildiğini aktaran Aydın, "2016'dan beri her çalışan başına 500 lira asgari ücret desteği veriyoruz. Bugüne kadar 1,7 milyon iş yerinde yaklaşık 25 milyarlık bir asgari ücret desteği de vermiş durumdayız. Özellikle bütün ücretlerde asgari ücret tarifesine kadar bir vergi muafiyeti getirdik tüm çalışanlara ilişkin olarak. Bu da ciddi bir vergi istisnasıdır ve bu konuda çalışanlarımıza rahat ettirmek adına asgari ücret kısmına kadar olan vergilerde bir muafiyet getirdik" ifadelerini kullandı.Kentte yapımı devam eden kalıcı konutlar hakkında bilgi veren Aydın, "Kentte her taraf şantiyeye dönmüş durumda. Karadağ bölgesinde 16 binin üzerinde konut inşaatı var. Ayrıca Örenli bölgesinde 3 binin üzerinde kalıcı konutun inşaatı var. Artık tamamlama aşamasına gelmiş durumda son rötuşları yapılıyor. En kısa zamanda vatandaşımızı kalıcı konutlarında kendi ikametlerinde barındırmanın gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231215/her-meslege-ayri-asgari-ucret-gundemde-bolgeye-gore-farkli-maas-odemesi-olur-mu-1078484804.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, ahmet aydın