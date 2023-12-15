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EKONOMİ
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Bakan Yardımcısı Aydın'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Yardımcısı Aydın'dan asgari ücret açıklaması
Adıyaman'da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın "İnşallah yeni asgari ücret tarifesi de temennimiz, tarafların yine mutabakatıyla... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T20:12+0300
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, asgari ücretteki artışlarla küresel ve bölgesel krizlere rağmen vatandaşları enflasyona ezdirmemeye çalıştıklarını söyledi.Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen Aydın, gazetecilere açıklamalarda bulundu.'Bütün ekonomik süreçlere rağmen vatandaşımızı enflasyona ezdirmemeye çalıştık'Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısının pazartesi günü yapılacağını belirten Aydın, şöyle konuştu:Asgari ücreti, çalışanları enflasyona ezdirilmeyecek şekilde belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Aydın,"İnşallah yeni asgari ücret tarifesi de temennimiz tarafların yine mutabakatıyla enflasyona ezdirilmeyecek şekilde bir asgari ücret oluşumu. Bu noktada ciddi çalışmalar sürüyor, ikinci toplantı da önümüzdeki pazartesi yapılacak" dedi.Her çalışan başına asgari ücret desteği verildiğini aktaran Aydın, "2016'dan beri her çalışan başına 500 lira asgari ücret desteği veriyoruz. Bugüne kadar 1,7 milyon iş yerinde yaklaşık 25 milyarlık bir asgari ücret desteği de vermiş durumdayız. Özellikle bütün ücretlerde asgari ücret tarifesine kadar bir vergi muafiyeti getirdik tüm çalışanlara ilişkin olarak. Bu da ciddi bir vergi istisnasıdır ve bu konuda çalışanlarımıza rahat ettirmek adına asgari ücret kısmına kadar olan vergilerde bir muafiyet getirdik" ifadelerini kullandı.Kentte yapımı devam eden kalıcı konutlar hakkında bilgi veren Aydın, "Kentte her taraf şantiyeye dönmüş durumda. Karadağ bölgesinde 16 binin üzerinde konut inşaatı var. Ayrıca Örenli bölgesinde 3 binin üzerinde kalıcı konutun inşaatı var. Artık tamamlama aşamasına gelmiş durumda son rötuşları yapılıyor. En kısa zamanda vatandaşımızı kalıcı konutlarında kendi ikametlerinde barındırmanın gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231215/her-meslege-ayri-asgari-ucret-gundemde-bolgeye-gore-farkli-maas-odemesi-olur-mu-1078484804.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, ahmet aydın
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, ahmet aydın

Bakan Yardımcısı Aydın'dan asgari ücret açıklaması

20:12 15.12.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİRÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİR
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Adıyaman'da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın "İnşallah yeni asgari ücret tarifesi de temennimiz, tarafların yine mutabakatıyla enflasyona ezdirilmeyecek şekilde bir asgari ücret oluşumu. Bu noktada ciddi çalışmalar sürüyor, ikinci toplantı da önümüzdeki pazartesi yapılacak" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, asgari ücretteki artışlarla küresel ve bölgesel krizlere rağmen vatandaşları enflasyona ezdirmemeye çalıştıklarını söyledi.
Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen Aydın, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'Bütün ekonomik süreçlere rağmen vatandaşımızı enflasyona ezdirmemeye çalıştık'

Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısının pazartesi günü yapılacağını belirten Aydın, şöyle konuştu:
"Tespit komisyonumuz çalışmalara başladı, ilk toplantısını da yaptı. Önümüzdeki pazartesi itibarıyla 2'nci toplantısını da yapacak ve bu ayın sonuna kadar asgari ücret konusunu mutabakata bağlayacak. Diliyoruz ve umuyoruz tarafların mutabakatı ile çıkacak olan bir asgari ücret tarifesi ki iktidarımız, hükümetimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün küresel ve bölgesel krizlere rağmen bütün ekonomik süreçlere rağmen vatandaşımızı enflasyona ezdirmemeye çalıştık. Tüm gayretimiz bunun için oldu ve bu manada da malum 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti bugün itibarıyla 11 bin 402 liraya kadar çıkartmış durumdayız."
Asgari ücreti, çalışanları enflasyona ezdirilmeyecek şekilde belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Aydın,"İnşallah yeni asgari ücret tarifesi de temennimiz tarafların yine mutabakatıyla enflasyona ezdirilmeyecek şekilde bir asgari ücret oluşumu. Bu noktada ciddi çalışmalar sürüyor, ikinci toplantı da önümüzdeki pazartesi yapılacak" dedi.
Her çalışan başına asgari ücret desteği verildiğini aktaran Aydın, "2016'dan beri her çalışan başına 500 lira asgari ücret desteği veriyoruz. Bugüne kadar 1,7 milyon iş yerinde yaklaşık 25 milyarlık bir asgari ücret desteği de vermiş durumdayız. Özellikle bütün ücretlerde asgari ücret tarifesine kadar bir vergi muafiyeti getirdik tüm çalışanlara ilişkin olarak. Bu da ciddi bir vergi istisnasıdır ve bu konuda çalışanlarımıza rahat ettirmek adına asgari ücret kısmına kadar olan vergilerde bir muafiyet getirdik" ifadelerini kullandı.
Kentte yapımı devam eden kalıcı konutlar hakkında bilgi veren Aydın, "Kentte her taraf şantiyeye dönmüş durumda. Karadağ bölgesinde 16 binin üzerinde konut inşaatı var. Ayrıca Örenli bölgesinde 3 binin üzerinde kalıcı konutun inşaatı var. Artık tamamlama aşamasına gelmiş durumda son rötuşları yapılıyor. En kısa zamanda vatandaşımızı kalıcı konutlarında kendi ikametlerinde barındırmanın gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
EKONOMİ
Her 'mesleğe ayrı' asgari ücret gündemde: Bölgeye göre farklı maaş ödemesi olur mu?
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