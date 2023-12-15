https://sputniknews.com.tr/20231215/azerbaycan-disisleri-bakanligi-hollandanin-karabag-ile-ilgili-aciklamasi-kabul-edilemez-1078497968.html
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Hollanda'nın Karabağ ile ilgili açıklaması kabul edilemez
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Hollanda'nın Karabağ ile ilgili açıklaması kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni sakinleri hiçbir zaman tahliye etmediğini, Ermenistan'a ve diğer ülkelere göçün kendi kararları olduğunu... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T14:20+0300
2023-12-15T14:20+0300
2023-12-15T14:20+0300
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dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun zorla tahliyesine ilişkin açıklamasının kabul edilemez olduğunu, Amsterdam'ın Bakü'ye karşı tutumunun önyargılı olduğunu belirtildi.Daha önce Hollandalı yetkililer, Azerbaycan'ın 'saldırısı' nedeniyle 100 binden fazla Ermeni'nin Karabağ bölgesindeki 'etnik Ermeni yerleşim bölgesinden' zorla tahliye edildiğini söylemişti.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda 30 yıldır Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün işgalci ve saldırgan Ermenistan tarafından ihlal edilmesi, Azerbaycanlılara yönelik etnik temizlik politikası ve bir milyondan fazla Azerbaycanlının yerinden edilmiş kişilere ve mültecilere dönüştürülmesi gerçeklerini hiçbir zaman dikkate almadı" denildi.Açıklamada Azerbaycan'ın kendi topraklarında aldığı terörle mücadele önlemlerini eleştirilmesinin önyargılı bir yaklaşımın canlı bir örneği olduğu belirtildi.Bakanlık, "44 günlük Vatan Savaşı'nın yanı sıra Eylül 2023'te gerçekleştirilen 24 saatlik terörle mücadele önlemlerinin Azerbaycan'ın egemen topraklarında uluslararası hukuk norm ve ilkelerine uygun olarak gerçekleştirildiğini ve ülkemizin meşru yöntemlerle egemenliğini yeniden tesis ettiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni sakinleri hiçbir zaman kovmadığını, Ermenistan'a ve diğer ülkelere göçün kendi kararları olduğunu vurguladı.Bakanlık, bölgedeki BM misyonlarının Azerbaycan tarafının sivil halkı hedef almadığını teyit ettiğini ve Hollanda'da bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nın Ermenistan'ın bu konudaki son iddialarını reddettiğini hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ermenistan-iyi-bir-komsu-olursa-egemenligini-koruyabilir-1078170414.html
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azerbaycan, hollanda, amsterdam, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi
azerbaycan, hollanda, amsterdam, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Hollanda'nın Karabağ ile ilgili açıklaması kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni sakinleri hiçbir zaman tahliye etmediğini, Ermenistan'a ve diğer ülkelere göçün kendi kararları olduğunu vurguladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun zorla tahliyesine ilişkin açıklamasının kabul edilemez olduğunu, Amsterdam'ın Bakü'ye karşı tutumunun önyargılı olduğunu belirtildi.
Daha önce Hollandalı yetkililer, Azerbaycan'ın 'saldırısı' nedeniyle 100 binden fazla Ermeni'nin Karabağ bölgesindeki 'etnik Ermeni yerleşim bölgesinden' zorla tahliye edildiğini söylemişti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda 30 yıldır Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün işgalci ve saldırgan Ermenistan tarafından ihlal edilmesi, Azerbaycanlılara yönelik etnik temizlik politikası ve bir milyondan fazla Azerbaycanlının yerinden edilmiş kişilere ve mültecilere dönüştürülmesi gerçeklerini hiçbir zaman dikkate almadı" denildi.
Açıklamada Azerbaycan'ın kendi topraklarında aldığı terörle mücadele önlemlerini eleştirilmesinin önyargılı bir yaklaşımın canlı bir örneği olduğu belirtildi.
Bakanlık, "44 günlük Vatan Savaşı'nın yanı sıra Eylül 2023'te gerçekleştirilen 24 saatlik terörle mücadele önlemlerinin Azerbaycan'ın egemen topraklarında uluslararası hukuk norm ve ilkelerine uygun olarak gerçekleştirildiğini ve ülkemizin meşru yöntemlerle egemenliğini yeniden tesis ettiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni sakinleri hiçbir zaman kovmadığını, Ermenistan'a ve diğer ülkelere göçün kendi kararları olduğunu vurguladı.
Bakanlık, bölgedeki BM misyonlarının Azerbaycan tarafının sivil halkı hedef almadığını teyit ettiğini ve Hollanda'da bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nın Ermenistan'ın bu konudaki son iddialarını reddettiğini hatırlattı.