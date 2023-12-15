https://sputniknews.com.tr/20231215/alman-uzman-arap-ulkeleri-ve-turkiye-moskova-ile-yakinlasmaya-ilgi-gosteriyor-1078506470.html
Alman uzman: Arap ülkeleri ve Türkiye, Moskova ile yakınlaşmaya ilgi gösteriyor
Alman uzman: Arap ülkeleri ve Türkiye, Moskova ile yakınlaşmaya ilgi gösteriyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllık büyük basın toplantısındaki ifadelerini değerlendiren Almanyalı Rusya uzmanı Radwan Qassem, Rusya’nın Türkiye ve... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T18:34+0300
2023-12-15T18:34+0300
2023-12-15T18:34+0300
dünya
vladimir putin
putin-erdoğan görüşmesi
turkiye
recep tayyip erdoğan
arap
arap birliği
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075176479_0:0:2716:1529_1920x0_80_0_0_e901d38414176d5b9d0fa8c66a1038ed.jpg
Almanyalı Rusya sorunsalı ve Rusya-Avrupa ilişkileri uzmanı Radwan Qassem, Sputnik’e açıklamasında, “Washington ne zaman bir ülkeye, çıkar çatışmaları veya politika farklılıkları nedeniyle kızsa, durumunu kötüleştirmek için bu ülkeye ekonomik yaptırımlar getiriyor ve uygulanamaz koşullar dayatıyor. Ortadoğu bölgesinde birçok ülke artık bu tür yaptırımlar nedeniyle ciddi bir kriz yaşıyor” yorumunda bulundu.Qassem, “Lakin dünya arenasında yaşanan değişimler, Rusya’nın Türkiye ve Arap ülkeleriyle birlikleri dahil yakın ve iyi ilişkilere dayanan yeni ittifaklara katılması, tüm bunlar halkların Moskova’ya yakınlaşma ve ABD’nin kibir ve hegemonyasından kurtulma isteğini gösteriyor” ifadesini kullandı.Qassem, “ABD liderliğindeki Batı ve Rusya arasındaki çatışma, NATO’nun tamamen başarısız olduğunu ve Ukrayna’daki savaş alanında ilerleme kaydedemediğini gösteriyor. Bu, ABD’nin dünyadaki rolünü zayıflattı, bazı ülkelere tereddüt ve korku olmadan Washington ve müttefiklerine karşı koyma fırsatını verdi ve başarısız olan ABD idaresine ihtiyaç duymadıklarını kanıtladı.” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231215/fransa-cumhurbaskani-macron-putin-ile-konusmaya-hazirim-1078506060.html
turkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075176479_114:0:2702:1941_1920x0_80_0_0_4c14f02742ab4d5294e9874b319fce59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, turkiye, recep tayyip erdoğan, arap, arap birliği, abd
vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, turkiye, recep tayyip erdoğan, arap, arap birliği, abd
Alman uzman: Arap ülkeleri ve Türkiye, Moskova ile yakınlaşmaya ilgi gösteriyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllık büyük basın toplantısındaki ifadelerini değerlendiren Almanyalı Rusya uzmanı Radwan Qassem, Rusya’nın Türkiye ve Arap ülkeleriyle yakın ve iyi ilişkilerinin, bu ülkelerin halklarının Moskova’yla yaklaşmaya büyük ilgi gösterdiğini anlamına geldiğini belirtti.
Almanyalı Rusya sorunsalı ve Rusya-Avrupa ilişkileri uzmanı Radwan Qassem, Sputnik’e açıklamasında, “Washington ne zaman bir ülkeye, çıkar çatışmaları veya politika farklılıkları nedeniyle kızsa, durumunu kötüleştirmek için bu ülkeye ekonomik yaptırımlar getiriyor ve uygulanamaz koşullar dayatıyor. Ortadoğu bölgesinde birçok ülke artık bu tür yaptırımlar nedeniyle ciddi bir kriz yaşıyor” yorumunda bulundu.
Qassem, “Lakin dünya arenasında yaşanan değişimler, Rusya’nın Türkiye ve Arap ülkeleriyle birlikleri dahil yakın ve iyi ilişkilere dayanan yeni ittifaklara katılması, tüm bunlar halkların Moskova’ya yakınlaşma ve ABD’nin kibir ve hegemonyasından kurtulma isteğini gösteriyor” ifadesini kullandı.
Qassem, “ABD liderliğindeki Batı ve Rusya arasındaki çatışma, NATO’nun tamamen başarısız olduğunu ve Ukrayna’daki savaş alanında ilerleme kaydedemediğini gösteriyor. Bu, ABD’nin dünyadaki rolünü zayıflattı, bazı ülkelere tereddüt ve korku olmadan Washington ve müttefiklerine karşı koyma fırsatını verdi ve başarısız olan ABD idaresine ihtiyaç duymadıklarını kanıtladı.” dedi.