https://sputniknews.com.tr/20231215/ahmet-hakan-ak-partinin-istanbul-adayi-kim-olacak-1078488090.html

Ahmet Hakan: AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?

Ahmet Hakan: AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?

Ahmet Hakan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kimleri aday çıkarabileceğini yazdı. Ahmet Hakan Sağlık Bakanı Koca'nın da adını geçirdi. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

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politika

ahmet hakan

istanbul

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aday

belediye

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CHP, büyükşehirlerin çoğu için adaylarını belirledi. Gözler ise AK Parti'nin adaylarının kim olacağında.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında AK Parti'nin olası adaylarının kim olacağı konusunda tahminlerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20231212/1078369758.html

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