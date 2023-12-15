https://sputniknews.com.tr/20231215/ahmet-hakan-ak-partinin-istanbul-adayi-kim-olacak-1078488090.html
Ahmet Hakan: AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
Ahmet Hakan: AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
Ahmet Hakan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kimleri aday çıkarabileceğini yazdı. Ahmet Hakan Sağlık Bakanı Koca'nın da adını geçirdi. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T10:37+0300
2023-12-15T10:37+0300
2023-12-15T10:49+0300
politika
ahmet hakan
istanbul
ibb
aday
belediye
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CHP, büyükşehirlerin çoğu için adaylarını belirledi. Gözler ise AK Parti'nin adaylarının kim olacağında.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında AK Parti'nin olası adaylarının kim olacağı konusunda tahminlerde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20231212/1078369758.html
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Ahmet Hakan: AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
10:37 15.12.2023 (güncellendi: 10:49 15.12.2023)
Ahmet Hakan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kimleri aday çıkarabileceğini yazdı. Ahmet Hakan Sağlık Bakanı Koca'nın da adını geçirdi.
CHP, büyükşehirlerin çoğu için adaylarını belirledi. Gözler ise AK Parti'nin adaylarının kim olacağında.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında AK Parti'nin olası adaylarının kim olacağı konusunda tahminlerde bulundu:
"Vekillerden olacaksa: Adil Karaismailoğlu ve Murat Kurum. Bakanlardan olacaksa: Fahrettin Koca. Belediye başkanlarından olacaksa: Tevfik Göksu (Esenler) ya da Mehmet Ergün Turan (Fatih)."