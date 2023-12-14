https://sputniknews.com.tr/20231214/zorunlu-trafik-sigortasinda-azami-artis-orani-belli-oldu-1078441242.html

Zorunlu trafik sigortasında azami artış oranı belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında azami artış oranı belli oldu

Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T01:20+0300

2023-12-14T01:20+0300

2023-12-14T01:20+0300

türkiye

trafik sigortası

sigorta

resmi gazete

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Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Bu oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu. NTV'nin haberine göre trafik sigortası azami primi, 2024 mayıs ayından itibaren ise "hasar maliyet endeksi"ne göre belirlenecek. Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında asgari ücret artış oranı yüzde 45, TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230921/zorunlu-trafik-sigortasinda-yeni-duzenleme-kimleri-kapsayacak-1075648095.html

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trafik sigortası, sigorta, resmi gazete