https://sputniknews.com.tr/20231214/ukrayna-ordusu-rusyanin-bryansk-bolgesinde-bir-kasabayi-bombaladi-1078443447.html

Ukrayna ordusu Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde bir kasabayı bombaladı

Ukrayna ordusu Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde bir kasabayı bombaladı

Ukrayna ordusunun, Rusya’nın batısındaki Bryansk Bölgesi’nde Zabrama kasabasına saldırı düzenlenmesi sonucu elektriklerin kesildiği belirtildi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T02:38+0300

2023-12-14T02:38+0300

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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukrayna ordusu, Klimov ilçesinin Zabrama kasabasını bombaladı. Ölen veya yaralanan yok. Saldırı sonucu kasabada elektrik arzı kısmen kesintiye uğradı. Olay yerinde tüm acil müdahale servisleri çalışıyor” diye yazdı.Bogomaz’ın sözlerine göre, kasabanın Ukrayna sınırına çok yakın olması nedeniyle onarım çalışmaları yarın sabah başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20231214/abd-basini-bati-muzakereleri-ukraynada-barisa-ulasmanin-tek-yolu-olarak-goruyor-1078442071.html

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