https://sputniknews.com.tr/20231214/ukrayna-ordusu-rusyanin-bryansk-bolgesinde-bir-kasabayi-bombaladi-1078443447.html
Ukrayna ordusu Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde bir kasabayı bombaladı
Ukrayna ordusu Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde bir kasabayı bombaladı
Ukrayna ordusunun, Rusya’nın batısındaki Bryansk Bölgesi’nde Zabrama kasabasına saldırı düzenlenmesi sonucu elektriklerin kesildiği belirtildi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T02:38+0300
2023-12-14T02:38+0300
2023-12-14T02:38+0300
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukrayna ordusu, Klimov ilçesinin Zabrama kasabasını bombaladı. Ölen veya yaralanan yok. Saldırı sonucu kasabada elektrik arzı kısmen kesintiye uğradı. Olay yerinde tüm acil müdahale servisleri çalışıyor” diye yazdı.Bogomaz’ın sözlerine göre, kasabanın Ukrayna sınırına çok yakın olması nedeniyle onarım çalışmaları yarın sabah başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20231214/abd-basini-bati-muzakereleri-ukraynada-barisa-ulasmanin-tek-yolu-olarak-goruyor-1078442071.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bryansk, zabrama
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bryansk, zabrama
Ukrayna ordusu Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde bir kasabayı bombaladı
Ukrayna ordusunun, Rusya’nın batısındaki Bryansk Bölgesi’nde Zabrama kasabasına saldırı düzenlenmesi sonucu elektriklerin kesildiği belirtildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukrayna ordusu, Klimov ilçesinin Zabrama kasabasını bombaladı. Ölen veya yaralanan yok. Saldırı sonucu kasabada elektrik arzı kısmen kesintiye uğradı. Olay yerinde tüm acil müdahale servisleri çalışıyor” diye yazdı.
Bogomaz’ın sözlerine göre, kasabanın Ukrayna sınırına çok yakın olması nedeniyle onarım çalışmaları yarın sabah başlayacak.