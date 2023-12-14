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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/ukrayna-ordusu-rusyanin-bryansk-bolgesinde-bir-kasabayi-bombaladi-1078443447.html
Ukrayna ordusu Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde bir kasabayı bombaladı
Ukrayna ordusu Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde bir kasabayı bombaladı
Ukrayna ordusunun, Rusya’nın batısındaki Bryansk Bölgesi’nde Zabrama kasabasına saldırı düzenlenmesi sonucu elektriklerin kesildiği belirtildi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T02:38+0300
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukrayna ordusu, Klimov ilçesinin Zabrama kasabasını bombaladı. Ölen veya yaralanan yok. Saldırı sonucu kasabada elektrik arzı kısmen kesintiye uğradı. Olay yerinde tüm acil müdahale servisleri çalışıyor” diye yazdı.Bogomaz’ın sözlerine göre, kasabanın Ukrayna sınırına çok yakın olması nedeniyle onarım çalışmaları yarın sabah başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20231214/abd-basini-bati-muzakereleri-ukraynada-barisa-ulasmanin-tek-yolu-olarak-goruyor-1078442071.html
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Ukrayna ordusu Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde bir kasabayı bombaladı

02:38 14.12.2023
© Sputnik / Aleksey Mayşev / Multimedya arşivine gidinRusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
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Ukrayna ordusunun, Rusya’nın batısındaki Bryansk Bölgesi’nde Zabrama kasabasına saldırı düzenlenmesi sonucu elektriklerin kesildiği belirtildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukrayna ordusu, Klimov ilçesinin Zabrama kasabasını bombaladı. Ölen veya yaralanan yok. Saldırı sonucu kasabada elektrik arzı kısmen kesintiye uğradı. Olay yerinde tüm acil müdahale servisleri çalışıyor” diye yazdı.
Bogomaz’ın sözlerine göre, kasabanın Ukrayna sınırına çok yakın olması nedeniyle onarım çalışmaları yarın sabah başlayacak.
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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