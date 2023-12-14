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https://sputniknews.com.tr/20231214/turkiyenin-ilk-uzay-yolculugu-icin-tarih-belli-oldu-1078457612.html
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için tarih belli oldu: Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te gidiyor
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için tarih belli oldu: Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te gidiyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T12:40+0300
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türkiye
uzay
mehmet fatih kacır
alper gezeravcı
türkiye
astronot
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıkladı.Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. 9 Ocak 2024’te gerçekleşecek misyonda ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.Görev armasında 100. yıl ve Türk devletleri vurgusuSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.13 farklı deney yapacakTürkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.Bakan Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.Alper Gezeravcı kimdir?Alper Gezeravcı, Hava Kuvveleri Komutanlığı'nda önemli başarılara imza atmış önemli bir Türk pilotudur. Gezeravcı, ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması'nda yüksek lisans yaptı. F-16 Pilotu - Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı.Alper Gezeravcı toplamda 21 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptı.13 deney yapacakTürkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.
https://sputniknews.com.tr/20221213/turkiye-uzay-ajansi-aya-gonderilecek-uzay-aracina-iliskin-ilk-detaylari-paylasti-1064540082.html
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alper gezeravcı kimdir, uzaya çıkan ilk türk, uzay yolculuğu ne zaman,
alper gezeravcı kimdir, uzaya çıkan ilk türk, uzay yolculuğu ne zaman,

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için tarih belli oldu: Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te gidiyor

12:40 14.12.2023 (güncellendi: 13:21 14.12.2023)
© AAAlper Gezeravcı
Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıkladı. Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıkladı.
Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. 9 Ocak 2024’te gerçekleşecek misyonda ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Görev armasında 100. yıl ve Türk devletleri vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.
Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

13 farklı deney yapacak

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.
Bakan Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.
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Alper Gezeravcı kimdir?

Alper Gezeravcı, Hava Kuvveleri Komutanlığı'nda önemli başarılara imza atmış önemli bir Türk pilotudur.
Gezeravcı, ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması'nda yüksek lisans yaptı. F-16 Pilotu - Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı.
Alper Gezeravcı toplamda 21 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptı.

13 deney yapacak

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.
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