https://sputniknews.com.tr/20231214/su-35-pilotu-ukraynanin-savas-ucaklari-havada-ruslarla-karsilasmaktan-kaciniyor-1078376180.html

Su-35 pilotu: Ukrayna’nın savaş uçakları havada Ruslarla karşılaşmaktan kaçınıyor

Su-35 pilotu: Ukrayna’nın savaş uçakları havada Ruslarla karşılaşmaktan kaçınıyor

Rus hava filosunun İvan adlı grup komutanı, Ukraynalı pilotların Rus savaş jetleri ile havada karşılaştıklarında görevlerini yerine getirmekten vazgeçtiklerini... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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uçak

f16

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı videoda yer alan Rus komutan, burada yaptığı açıklamada Ukraynalı pilotların Rus savaş jetleri ile havada karşılaşmaktan kaçındıklarını söyledi.Rus subay, “Hava düşmanının tespit edildiği, ancak yetkin taktik eylemlerimiz sayesinde savaş görevlerini yerine getirmekten vazgeçtiği ve dönüş yaparak uzaklaştığı durumlar oldu. Bizimle karşılaşmaktan kaçınıyorlar” diye konuştu.İvan, Ukrayna'nın aktif olarak elde etmeye çalıştığı Amerikan F-16 savaş uçaklarının Rus pilotları korkutamadığını da vurguladı.Bakanlık ayrıca İvan'ın görev için kullandığı Su-35S savaş uçaklarının muharebe sırasındaki görevlerini görüntüledi. Buna göre Rus komutan, özel operasyon bölgesinde Kupyansk istikametinde hava sahasını izlediği sırada bir düşman radar istasyonundan radyasyon geldiğini tespit etti. Durumu komuta merkezine bildiren komutan, izin geldikten sonra havadan karaya bir füze ateşledi.Bakanlık, “Güdümlü füzenin ateşlenmesi sonucunda hedeften gelen radyasyon yok oldu. Keşif sonuçlarına göre hedefin imha edildiğine dair teyit alındı” vurgusunu yaptı.

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Su-35 pilotu: Ukrayna’nın savaş uçakları havada Ruslarla karşılaşmaktan kaçınıyor Su-35 pilotu: Ukrayna’nın savaş uçakları havada Ruslarla karşılaşmaktan kaçınıyor 2023-12-14T11:15+0300 true PT1M14S

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video, rusya, uçak, f16, ukrayna, видео