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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/su-35-pilotu-ukraynanin-savas-ucaklari-havada-ruslarla-karsilasmaktan-kaciniyor-1078376180.html
Su-35 pilotu: Ukrayna’nın savaş uçakları havada Ruslarla karşılaşmaktan kaçınıyor
Su-35 pilotu: Ukrayna’nın savaş uçakları havada Ruslarla karşılaşmaktan kaçınıyor
Rus hava filosunun İvan adlı grup komutanı, Ukraynalı pilotların Rus savaş jetleri ile havada karşılaştıklarında görevlerini yerine getirmekten vazgeçtiklerini... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T11:15+0300
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ukrayna krizi
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rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı videoda yer alan Rus komutan, burada yaptığı açıklamada Ukraynalı pilotların Rus savaş jetleri ile havada karşılaşmaktan kaçındıklarını söyledi.Rus subay, “Hava düşmanının tespit edildiği, ancak yetkin taktik eylemlerimiz sayesinde savaş görevlerini yerine getirmekten vazgeçtiği ve dönüş yaparak uzaklaştığı durumlar oldu. Bizimle karşılaşmaktan kaçınıyorlar” diye konuştu.İvan, Ukrayna'nın aktif olarak elde etmeye çalıştığı Amerikan F-16 savaş uçaklarının Rus pilotları korkutamadığını da vurguladı.Bakanlık ayrıca İvan'ın görev için kullandığı Su-35S savaş uçaklarının muharebe sırasındaki görevlerini görüntüledi. Buna göre Rus komutan, özel operasyon bölgesinde Kupyansk istikametinde hava sahasını izlediği sırada bir düşman radar istasyonundan radyasyon geldiğini tespit etti. Durumu komuta merkezine bildiren komutan, izin geldikten sonra havadan karaya bir füze ateşledi.Bakanlık, “Güdümlü füzenin ateşlenmesi sonucunda hedeften gelen radyasyon yok oldu. Keşif sonuçlarına göre hedefin imha edildiğine dair teyit alındı” vurgusunu yaptı.
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Su-35 pilotu: Ukrayna’nın savaş uçakları havada Ruslarla karşılaşmaktan kaçınıyor
Su-35 pilotu: Ukrayna’nın savaş uçakları havada Ruslarla karşılaşmaktan kaçınıyor
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video, rusya, uçak, f16, ukrayna, видео
video, rusya, uçak, f16, ukrayna, видео

Su-35 pilotu: Ukrayna’nın savaş uçakları havada Ruslarla karşılaşmaktan kaçınıyor

11:15 14.12.2023
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Rus hava filosunun İvan adlı grup komutanı, Ukraynalı pilotların Rus savaş jetleri ile havada karşılaştıklarında görevlerini yerine getirmekten vazgeçtiklerini ve geri dönmeye çalıştıklarını, genelde ise bu tür karşılaşmalardan kaçındıklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı videoda yer alan Rus komutan, burada yaptığı açıklamada Ukraynalı pilotların Rus savaş jetleri ile havada karşılaşmaktan kaçındıklarını söyledi.
Rus subay, “Hava düşmanının tespit edildiği, ancak yetkin taktik eylemlerimiz sayesinde savaş görevlerini yerine getirmekten vazgeçtiği ve dönüş yaparak uzaklaştığı durumlar oldu. Bizimle karşılaşmaktan kaçınıyorlar” diye konuştu.
İvan, Ukrayna'nın aktif olarak elde etmeye çalıştığı Amerikan F-16 savaş uçaklarının Rus pilotları korkutamadığını da vurguladı.
Bakanlık ayrıca İvan'ın görev için kullandığı Su-35S savaş uçaklarının muharebe sırasındaki görevlerini görüntüledi. Buna göre Rus komutan, özel operasyon bölgesinde Kupyansk istikametinde hava sahasını izlediği sırada bir düşman radar istasyonundan radyasyon geldiğini tespit etti. Durumu komuta merkezine bildiren komutan, izin geldikten sonra havadan karaya bir füze ateşledi.
Bakanlık, “Güdümlü füzenin ateşlenmesi sonucunda hedeften gelen radyasyon yok oldu. Keşif sonuçlarına göre hedefin imha edildiğine dair teyit alındı” vurgusunu yaptı.
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