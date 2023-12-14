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Rusya'nın sivil havacılığında yeni dönem: üç yerli yolcu uçağı
Rusya'nın sivil havacılığında yeni dönem: üç yerli yolcu uçağı
Batı'nın yaptırımlarına yerli üretim yelpazesini ve kendi kaynaklarını geliştirerek yanıt veren Rusya, sivil havacılık alanında da önemli adımlar atıyor. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
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Önümüzdeki dönemde tamamen ithal ikameli sistemlerle donatılan üç yolcu uçağının test, linsans ve üretim sürecinin tamamlanması bekleniyor. Yeni Rus yolcu uçaklarının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, uçak, инфографика
infografik, rusya, uçak, инфографика

Rusya'nın sivil havacılığında yeni dönem: üç yerli yolcu uçağı

11:16 14.12.2023
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Batı'nın yaptırımlarına yerli üretim yelpazesini ve kendi kaynaklarını geliştirerek yanıt veren Rusya, sivil havacılık alanında da önemli adımlar atıyor.
Önümüzdeki dönemde tamamen ithal ikameli sistemlerle donatılan üç yolcu uçağının test, linsans ve üretim sürecinin tamamlanması bekleniyor. Yeni Rus yolcu uçaklarının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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