https://sputniknews.com.tr/20231214/rusyanin-sivil-havaciliginda-yeni-donem-uc-yerli-yolcu-ucagi-1078370419.html

Rusya'nın sivil havacılığında yeni dönem: üç yerli yolcu uçağı

Rusya'nın sivil havacılığında yeni dönem: üç yerli yolcu uçağı

Batı'nın yaptırımlarına yerli üretim yelpazesini ve kendi kaynaklarını geliştirerek yanıt veren Rusya, sivil havacılık alanında da önemli adımlar atıyor. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

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Önümüzdeki dönemde tamamen ithal ikameli sistemlerle donatılan üç yolcu uçağının test, linsans ve üretim sürecinin tamamlanması bekleniyor. Yeni Rus yolcu uçaklarının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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