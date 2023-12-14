https://sputniknews.com.tr/20231214/rusyanin-sivil-havaciliginda-yeni-donem-uc-yerli-yolcu-ucagi-1078370419.html
Rusya'nın sivil havacılığında yeni dönem: üç yerli yolcu uçağı
Rusya'nın sivil havacılığında yeni dönem: üç yerli yolcu uçağı
Batı'nın yaptırımlarına yerli üretim yelpazesini ve kendi kaynaklarını geliştirerek yanıt veren Rusya, sivil havacılık alanında da önemli adımlar atıyor. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T11:16+0300
2023-12-14T11:16+0300
2023-12-14T11:16+0300
multimedya
infografik
rusya
uçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078370066_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ee9fcb094b6d8da0f19c4148faecea8.png
Önümüzdeki dönemde tamamen ithal ikameli sistemlerle donatılan üç yolcu uçağının test, linsans ve üretim sürecinin tamamlanması bekleniyor. Yeni Rus yolcu uçaklarının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078370066_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7513ba25f472eba8028e672dc57c2c08.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, rusya, uçak, инфографика
infografik, rusya, uçak, инфографика
Rusya'nın sivil havacılığında yeni dönem: üç yerli yolcu uçağı
Batı'nın yaptırımlarına yerli üretim yelpazesini ve kendi kaynaklarını geliştirerek yanıt veren Rusya, sivil havacılık alanında da önemli adımlar atıyor.
Önümüzdeki dönemde tamamen ithal ikameli sistemlerle donatılan üç yolcu uçağının test, linsans ve üretim sürecinin tamamlanması bekleniyor. Yeni Rus yolcu uçaklarının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.