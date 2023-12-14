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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-26-ihasi-dusuruldu-1078478209.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 26 İHA’sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 26 İHA’sı düşürüldü
Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 12 saldırısı püskürtülürken 665 askerinin etkisiz hale... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T18:17+0300
2023-12-14T18:17+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, topçu ve ağır çoklu roketatarın desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 5 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 45 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Yaklaşık 180 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç otomobil ve Fransa yapımı Caezar topçu sistemi vuruldu.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu yaklaşık 265 askerini, iki zırhlı savaş aracını ve üç otomobilini kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadelesi kapsamında, iki adet Akatsiya topçu sistemi, üç Msta-B ovüsü ve bir D-30 topu vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 90 asker ve iki kamyonet olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 45 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken, iki otomobil yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu ve hava desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 40 askerini ve dört otomobilini kaybetti.Ayrıca son 24 saatte Ukrayna’ya ait 26 insansız hava aracı düşürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231213/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-615-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1078431171.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 26 İHA’sı düşürüldü

18:17 14.12.2023
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 12 saldırısı püskürtülürken 665 askerinin etkisiz hale getirildiğini, 26 insansız hava aracının da düşürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, topçu ve ağır çoklu roketatarın desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 5 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 45 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Yaklaşık 180 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç otomobil ve Fransa yapımı Caezar topçu sistemi vuruldu.
Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu yaklaşık 265 askerini, iki zırhlı savaş aracını ve üç otomobilini kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadelesi kapsamında, iki adet Akatsiya topçu sistemi, üç Msta-B ovüsü ve bir D-30 topu vuruldu.
Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 90 asker ve iki kamyonet olarak gerçekleşti.
Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 45 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken, iki otomobil yok edildi.
Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu ve hava desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 40 askerini ve dört otomobilini kaybetti.
Ayrıca son 24 saatte Ukrayna’ya ait 26 insansız hava aracı düşürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 615 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
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