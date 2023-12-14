https://sputniknews.com.tr/20231214/prof-dr-sukru-ersoydan-uyari-sure-doldu--marmarada-her-an-bir-deprem-olma-potansiyeli-var-1078478360.html
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan uyarı: Süre doldu, Marmara’da her an bir deprem olma potansiyeli var
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan uyarı: Süre doldu, Marmara’da her an bir deprem olma potansiyeli var
YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı ve AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İstanbul ve Marmara'da kentsel dönüşüm bir elzem. Bunu artık geciktiremeyiz" diyerek... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T18:22+0300
2023-12-14T18:22+0300
2023-12-14T18:22+0300
türkiye
büyükçekmece
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deprem
deprem
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İstanbul Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında deprem riski taşıyan 2 adada 22 bloktan oluşan 304 konutun yıkımına başlandı.Fatih Mahallesi'ndeki Cengiz Topel, Şehit Gaffar Okkan ve Vehbi Koç caddelerinde yapılan çalışmaları Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Dekanı ve AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy da takip etti.Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Marmara’da gelecekte büyük bir deprem bekliyoruz. Bu süreçte çok uzun sürmeyecek öyle görünüyor. Tarihi sürece baktığımızda medeniyetlerde önemli yıkımlar oluşturan büyük hadiseler var. Marmara’da en son 1766’da çifte bir deprem var bunun süresi doldu. Dolayısı ile Marmara’da her an bir deprem olma potansiyeli var" dedi.'Deprem sizi beklemez, geldiği zaman büyük bir yıkım yapar'Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise beklenen İstanbul depremi öncesi gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.Her an Marmara'da bir deprem riskinin olduğunu dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:Büyükçekmece'nin olası bir İstanbul depremine bilinçli şekilde hazırlandığını görmekten mutlu olduğunu anlatan Prof. Dr. Ersoy, "Depremde en güvenli yer sağlam yapılan evlerinizdir. Evlerinizi sağlam yaparsanız sokağa çıkmak zorunda da kalmazsınız. Bu nedenle önemli olan sağlam konutlar ve dirençli şehirlerdir" ifadelerini kullandı.
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büyükçekmece, büyükçekmece belediyesi, istanbul, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, deprem, deprem
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan uyarı: Süre doldu, Marmara’da her an bir deprem olma potansiyeli var
YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı ve AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İstanbul ve Marmara'da kentsel dönüşüm bir elzem. Bunu artık geciktiremeyiz" diyerek deprem için uyarıda bulundu. Prof. Dr. Ersoy, "Marmara’da en son 1766’da çifte bir deprem var bunun süresi doldu. Dolayısı ile Marmara’da her an bir deprem olma potansiyeli var" dedi.
İstanbul Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında deprem riski taşıyan 2 adada 22 bloktan oluşan 304 konutun yıkımına başlandı.
Fatih Mahallesi'ndeki Cengiz Topel, Şehit Gaffar Okkan ve Vehbi Koç caddelerinde yapılan çalışmaları Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Dekanı ve AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy da takip etti.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Marmara’da gelecekte büyük bir deprem bekliyoruz. Bu süreçte çok uzun sürmeyecek öyle görünüyor. Tarihi sürece baktığımızda medeniyetlerde önemli yıkımlar oluşturan büyük hadiseler var. Marmara’da en son 1766’da çifte bir deprem var bunun süresi doldu. Dolayısı ile Marmara’da her an bir deprem olma potansiyeli var" dedi.
'Deprem sizi beklemez, geldiği zaman büyük bir yıkım yapar'
Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise beklenen İstanbul depremi öncesi gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Her an Marmara'da bir deprem riskinin olduğunu dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:
"Marmara ve İstanbul hem nüfus hem bina stoku açısından Türkiye'nin en büyük yeri. Ayrıca ekonomi anlamında da bölgenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İstanbul ve Marmara'da kentsel dönüşüm bir elzem, zaten bir gecikmişlik var. Bunu artık geciktiremeyiz. Deprem sizi beklemez, geldiği zaman büyük bir yıkım yapar. İstanbul ve çevresindeki deprem, büyük bir yıkım yaratabilir. Altından kalkamayız. Bu bakımdan kentsel dönüşüm projelerini çok takdir ediyor ve önemsiyorum."
Büyükçekmece'nin olası bir İstanbul depremine bilinçli şekilde hazırlandığını görmekten mutlu olduğunu anlatan Prof. Dr. Ersoy, "Depremde en güvenli yer sağlam yapılan evlerinizdir. Evlerinizi sağlam yaparsanız sokağa çıkmak zorunda da kalmazsınız. Bu nedenle önemli olan sağlam konutlar ve dirençli şehirlerdir" ifadelerini kullandı.