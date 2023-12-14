https://sputniknews.com.tr/20231214/mitten-pkkya-operasyon-metropollerde-saldiri-talimati-veren-sorumlu-etkisiz-hale-getirildi-1078450114.html

MİT'ten PKK'ya operasyon: Metropollerde saldırı talimatı veren sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT'ten PKK'ya operasyon: Metropollerde saldırı talimatı veren sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T10:56+0300

2023-12-14T10:56+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "yeşil kategori"de aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, silahlı insansız hava aracı (SİHA) operasyonuyla etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerinin takibi ve önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.'Terör Arananlar Listesi'nde' "yeşil kategori"de yer alan Ormanlı'nın etkisiz hale getirilmesi kararı alındı.MİT'in sahadaki istihbarat çalışmaları sonucu, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Ormanlı, intikal halindeyken SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.Örgütün kırsal kadrolarına 2012'de katılan Ormanlı'nın, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra örgüt içinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.Daha sonra Suriye'ye geçerek örgütün sözde kadın gençlik yapılanması sorumlusu olan Ormanlı'nın, 2022'den itibaren Irak'ın Süleymaniye kentinde örgütün KJCK yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

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