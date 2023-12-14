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CANLI YAYIN | Putin: Kuzey Akım büyük olasılıkla ABD tarafından havaya uçuruldu
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231214/merkez-bankasindan-rekor-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesi-1078464952.html
Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
merkez bankası
rekor
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Merkez Bankası rezerv rekoru kırdı.Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.Haftalık toplam net portföy girişi 1 milyar 453,8 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti
https://sputniknews.com.tr/20231207/hafize-gaye-erkan-imzasi-ile-merkez-bankasindan-yeni-200-tl-adimi-1078162800.html
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merkez bankası, rekor
merkez bankası, rekor

Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

14:36 14.12.2023 (güncellendi: 15:09 14.12.2023)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AA
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Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Merkez Bankası rezerv rekoru kırdı.
Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Haftalık toplam net portföy girişi 1 milyar 453,8 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
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7 Aralık, 10:02
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