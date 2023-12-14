https://sputniknews.com.tr/20231214/merkez-bankasindan-rekor-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesi-1078464952.html

Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T14:36+0300

2023-12-14T14:36+0300

2023-12-14T15:09+0300

ekonomi

merkez bankası

rekor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22ce20cbfe73584b03ac18f84888c926.jpg

Merkez Bankası rezerv rekoru kırdı.Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.Haftalık toplam net portföy girişi 1 milyar 453,8 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti

https://sputniknews.com.tr/20231207/hafize-gaye-erkan-imzasi-ile-merkez-bankasindan-yeni-200-tl-adimi-1078162800.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, rekor