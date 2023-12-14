https://sputniknews.com.tr/20231214/merkez-bankasindan-rekor-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesi-1078464952.html
Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T14:36+0300
2023-12-14T14:36+0300
2023-12-14T15:09+0300
ekonomi
merkez bankası
rekor
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Merkez Bankası rezerv rekoru kırdı.Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.Haftalık toplam net portföy girişi 1 milyar 453,8 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti
https://sputniknews.com.tr/20231207/hafize-gaye-erkan-imzasi-ile-merkez-bankasindan-yeni-200-tl-adimi-1078162800.html
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merkez bankası, rekor
Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
14:36 14.12.2023 (güncellendi: 15:09 14.12.2023)
Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Merkez Bankası rezerv rekoru kırdı.
Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Haftalık toplam net portföy girişi 1 milyar 453,8 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti