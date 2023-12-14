https://sputniknews.com.tr/20231214/kadinlara-4-bin-tl-devlet-destegi-bakanliktan-aciklama-geldi-1078444682.html
Kadınlara 4 bin TL devlet desteği: Bakanlıktan açıklama geldi
Kadınlara 4 bin TL devlet desteği: Bakanlıktan açıklama geldi
Son dönemlerde sosyal medya üzerinde sık sık konuşulan konular arasında kadınlara 4 bin TL devlet desteği verileceği iddiası yer alıyor. Bunun üzerinde birçok... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T08:26+0300
2023-12-14T08:26+0300
2023-12-14T09:26+0300
ekonomi
kadın
ödeme
sosyal yardım
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
yüksek maaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_867b5f3628dec4411da2a5086118a190.png
Çalışan, çalışmayan ev hanımlarını ilgilendiren yardım ödemesi iddiaları hızla yayılmaya başladı. Kadınlara 4 bin TL tutarında yardım ödemesi yapılıp yapılmayacağı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.Kadınlara 4 bin TL devlet desteği verilecek mi?Son günlerde sosyal medyada dolaşan haberlere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tüm kadınlara 4 bin TL sosyal yardım desteği sağlayacağı iddiası, Bakanlıktan yapılan açıklamada ile yalanlanarak şu ifadeler kullanıldı:Kadınlar için yapılan sosyal yardımlar ne?Eşi ölmüş kadınlara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ayda bir veriliyor. Bu ödeme ayda bin TL olmak üzere iki ayda bir yapılıyor. Sosyal yardımdan faydalanmak için bağlı bulunan il ve ilçenin sosyal yardımlaşma vakıflarına müracaat edilmesi gerekiyor. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik verilen bu yardımdan boşananlar yararlanamıyor.Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım başvurusu yaptım ne kadar ödeme alabilirim?Hak sahiplerinin hesaplarına aylık bin TL olmak üzere iki ayda bir 2 bin TL tutarında yardım aktarılmaktadır.Eşimden boşandım Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?Hayır faydalanamazsınız. Bu yardımdan faydalanabilmek için son resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması gerekmektedir.Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımımı geçen ay aldım bu ay da almaya gittim maaşım yoktur neden?Bu yardım her ay için hesaplanmakta, ancak iki ayda bir hesaplara yatırılmaktadır.
https://sputniknews.com.tr/20231206/memura-45-bin-tl-hayat-pahaliligi-tazminati-geliyor-1078135781.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:876:657_1920x0_80_0_0_2c191264e9a9220acea2610f901a1587.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kadınlara 4 bin tl devlet desteği, kadınlara 4000, kadınlara 4000 tl destek
kadınlara 4 bin tl devlet desteği, kadınlara 4000, kadınlara 4000 tl destek
Kadınlara 4 bin TL devlet desteği: Bakanlıktan açıklama geldi
08:26 14.12.2023 (güncellendi: 09:26 14.12.2023)
Son dönemlerde sosyal medya üzerinde sık sık konuşulan konular arasında kadınlara 4 bin TL devlet desteği verileceği iddiası yer alıyor. Bunun üzerinde birçok kişi arama motorlarında detayları araştırmaya başladı. Peki, bu bilgiler gerçeği yansıtıyor mu?
Çalışan
, çalışmayan
ev hanımlarını
ilgilendiren yardım ödemesi
iddiaları hızla yayılmaya başladı. Kadınlara 4 bin TL tutarında yardım ödemesi yapılıp yapılmayacağı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Kadınlara 4 bin TL devlet desteği verilecek mi?
Son günlerde sosyal medyada
dolaşan haberlere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
'nın tüm kadınlara 4 bin TL sosyal yardım desteği
sağlayacağı iddiası, Bakanlıktan yapılan açıklamada ile yalanlanarak şu ifadeler kullanıldı:
" 'Çalışan ya da ev hanımı başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım: İlk şart var En az 1 çocuk sahibi olmak.' Başlığı adı altında internet sitelerinde haberlerin dolaştığı görülmektedir. Bazı basın mensubu arkadaşlarımızın bizleri arayarak bilginin teyidini istemesi üzerine bir açıklama yapma gereği duyduk. Bakanlığımızın bu isim adı altında herhangi bir yardımı bulunmamaktadır. Lütfen 'tıklanma' amacıyla yapılan bu tip haberleri dikkate almayınız. Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir bilgiyi teyitlenmeden kullanmamanızı rica ederiz."
Kadınlar için yapılan sosyal yardımlar ne?
Eşi ölmüş kadınlara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ayda bir veriliyor. Bu ödeme ayda bin TL olmak üzere iki ayda bir yapılıyor. Sosyal yardımdan faydalanmak için bağlı bulunan il ve ilçenin sosyal yardımlaşma vakıflarına müracaat edilmesi gerekiyor. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik verilen bu yardımdan boşananlar yararlanamıyor.
Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım başvurusu yaptım ne kadar ödeme alabilirim?
Hak sahiplerinin hesaplarına aylık bin TL olmak üzere iki ayda bir 2 bin TL tutarında yardım aktarılmaktadır.
Eşimden boşandım Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?
Hayır faydalanamazsınız. Bu yardımdan faydalanabilmek için son resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması gerekmektedir.
Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımımı geçen ay aldım bu ay da almaya gittim maaşım yoktur neden?
Bu yardım her ay için hesaplanmakta, ancak iki ayda bir hesaplara yatırılmaktadır.