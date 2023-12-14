https://sputniknews.com.tr/20231214/kadinlara-4-bin-tl-devlet-destegi-bakanliktan-aciklama-geldi-1078444682.html

Kadınlara 4 bin TL devlet desteği: Bakanlıktan açıklama geldi

Kadınlara 4 bin TL devlet desteği: Bakanlıktan açıklama geldi

Son dönemlerde sosyal medya üzerinde sık sık konuşulan konular arasında kadınlara 4 bin TL devlet desteği verileceği iddiası yer alıyor. Bunun üzerinde birçok... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T08:26+0300

2023-12-14T08:26+0300

2023-12-14T09:26+0300

ekonomi

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Çalışan, çalışmayan ev hanımlarını ilgilendiren yardım ödemesi iddiaları hızla yayılmaya başladı. Kadınlara 4 bin TL tutarında yardım ödemesi yapılıp yapılmayacağı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.Kadınlara 4 bin TL devlet desteği verilecek mi?Son günlerde sosyal medyada dolaşan haberlere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tüm kadınlara 4 bin TL sosyal yardım desteği sağlayacağı iddiası, Bakanlıktan yapılan açıklamada ile yalanlanarak şu ifadeler kullanıldı:Kadınlar için yapılan sosyal yardımlar ne?Eşi ölmüş kadınlara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ayda bir veriliyor. Bu ödeme ayda bin TL olmak üzere iki ayda bir yapılıyor. Sosyal yardımdan faydalanmak için bağlı bulunan il ve ilçenin sosyal yardımlaşma vakıflarına müracaat edilmesi gerekiyor. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik verilen bu yardımdan boşananlar yararlanamıyor.Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım başvurusu yaptım ne kadar ödeme alabilirim?Hak sahiplerinin hesaplarına aylık bin TL olmak üzere iki ayda bir 2 bin TL tutarında yardım aktarılmaktadır.Eşimden boşandım Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?Hayır faydalanamazsınız. Bu yardımdan faydalanabilmek için son resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması gerekmektedir.Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımımı geçen ay aldım bu ay da almaya gittim maaşım yoktur neden?Bu yardım her ay için hesaplanmakta, ancak iki ayda bir hesaplara yatırılmaktadır.

https://sputniknews.com.tr/20231206/memura-45-bin-tl-hayat-pahaliligi-tazminati-geliyor-1078135781.html

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kadınlara 4 bin tl devlet desteği, kadınlara 4000, kadınlara 4000 tl destek