https://sputniknews.com.tr/20231214/iyi-partiden-bir-ayrilik-daha-gorevden-alindim-1078463554.html

İYİ Parti'de bir ayrılık daha: Görevden alındı

İYİ Parti'de bir ayrılık daha: Görevden alındı

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T14:08+0300

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politika

iyi parti

meral akşener

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'n görevden alındığı açıklandı. Üçok, 2022 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığına getirilmişti. Ahmet Zeki Üçok kimdir?Ahmet Zeki Üçok, öğretmen bir baba ile ev hanımı bir anneden, 9 Nisan 1961 yılında Bursa, Mustafakemalpaşa, Koşuboğazı köyünde doğdu. ılk ve ortaöğrenimin ardından Işıklar Askeri Lisesi’ni (1977) ve Hava Harp Okulu’nu (Elektrik-Elektronik mühendisi) bitirdi.1981-1993 yılları arasında uçaksavar subayı olarak görev yaptı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1989), Askeri Hakim Sınıfı’na geçti (1993). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans (1995), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora eğitimini tamamladı (1999).Eskişehir 1.Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi üye ve başkanlığı (1993-2002), Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Adli Müşavirliği (2002-2005) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcılığı (2005-2009) görevlerinde bulundu.'https://www.ahmetzekiucok.com.tr' sitesinden alınan bilgiye göre Ahmet Zeki Üçok, 2022 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığına getirildi.

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iyi parti, meral akşener