https://sputniknews.com.tr/20231214/iyi-partide-yeni-bir-istifa-daha-1078470189.html
İYİ Parti'de yeni bir istifa daha
İYİ Parti'de yeni bir istifa daha
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinin İstanbul ve Ankara’da işbirliği teklifini reddetmesi üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T15:34+0300
2023-12-14T15:34+0300
2023-12-14T15:35+0300
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iyi parti
İYİ Parti'de yeni bir istifa daha
15:34 14.12.2023 (güncellendi: 15:35 14.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinin İstanbul ve Ankara’da işbirliği teklifini reddetmesi üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.