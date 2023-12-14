https://sputniknews.com.tr/20231214/iyi-parti-baskanlik-divaninda-degisiklik-yapildi-1078479054.html

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda değişiklik yapıldı

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda değişiklik yapıldı

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu "Genel Başkanımız Akşener'in takdiriyle birleştirilen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığına Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T19:23+0300

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türkiye

iyi parti

kürşad zorlu

meral akşener

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla birleştirilen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı'na Hakan Şeref Olgun'un, Toplumsal Politikalar Başkanlığı'na Selcan Taşçı Hamşioğlu'nun getirildiğini, Mali İşler Başkanlığını vekaleten yürüten Sedat Aksakallı'nın da bu göreve asaleten atandığını bildirdi.Zorlu, sosyal medya hesabından, Başkanlık Divanı'nda gerçekleştirilen değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.Zorlu, Genel Başkan Akşener'in takdiri doğrultusunda yapılan değişikliğin içeriğine ilişkin şunları kaydetti:Yeni Başkanlık Divanı üyelerine başarılar dileyen Zorlu, "Partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231214/iyi-partide-yeni-bir-istifa-daha-1078470189.html

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iyi parti, kürşad zorlu, meral akşener