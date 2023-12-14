https://sputniknews.com.tr/20231214/hedep-dem-parti-olunca-dem-rakisi-urunlerini-toplatma-karari-aldi-1078468072.html
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısı ürünlerini toplatma kararı aldı
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısı ürünlerini toplatma kararı aldı
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), ismini DEM Parti olarak değiştirince, DEM rakısı ürünlerini toplatmaya karar verdi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T15:40+0300
2023-12-14T15:40+0300
2023-12-14T16:00+0300
türkiye
rakı
parti
demokratik toplum hareketi (tev-dem)
isim
isim karışıklığı
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Yargıtay tarafından kabul edilmeyen kısa ismini DEM Parti olarak değiştirdi.Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre Mey İçki, HEDEP'in isim değişikliğinden kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü DEM isimli rakısını bu benzerlik nedeniyle toplatma kararı kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisinin-yeni-kisa-adi-belli-oldu-1078326732.html
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rakı, parti, demokratik toplum hareketi (tev-dem), isim, isim karışıklığı
rakı, parti, demokratik toplum hareketi (tev-dem), isim, isim karışıklığı
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısı ürünlerini toplatma kararı aldı
15:40 14.12.2023 (güncellendi: 16:00 14.12.2023)
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), ismini DEM Parti olarak değiştirince, DEM rakısı ürünlerini toplatmaya karar verdi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Yargıtay tarafından kabul edilmeyen kısa ismini DEM Parti olarak değiştirdi.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre Mey İçki, HEDEP'in isim değişikliğinden kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü DEM isimli rakısını bu benzerlik nedeniyle toplatma kararı kaldı.