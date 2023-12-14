https://sputniknews.com.tr/20231214/hedep-dem-parti-olunca-dem-rakisi-urunlerini-toplatma-karari-aldi-1078468072.html

HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısı ürünlerini toplatma kararı aldı

HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısı ürünlerini toplatma kararı aldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), ismini DEM Parti olarak değiştirince, DEM rakısı ürünlerini toplatmaya karar verdi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T15:40+0300

2023-12-14T15:40+0300

2023-12-14T16:00+0300

türkiye

rakı

parti

demokratik toplum hareketi (tev-dem)

isim

isim karışıklığı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Yargıtay tarafından kabul edilmeyen kısa ismini DEM Parti olarak değiştirdi.Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre Mey İçki, HEDEP'in isim değişikliğinden kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü DEM isimli rakısını bu benzerlik nedeniyle toplatma kararı kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20231211/halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisinin-yeni-kisa-adi-belli-oldu-1078326732.html

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rakı, parti, demokratik toplum hareketi (tev-dem), isim, isim karışıklığı