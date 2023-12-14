https://sputniknews.com.tr/20231214/fransiz-siyasetci-zelenskyin-abd-gezisi-onun-icin-felaket-oldu-1078451146.html

Fransız siyasetçi: Zelenskiy'in ABD gezisi onun için felaket oldu

Fransız siyasetçi: Zelenskiy'in ABD gezisi onun için felaket oldu

Fransız siyasetçi Florian Philippot, Washington’u ek mali yardım almadan terk eden Zelenskiy’in ABD ziyaretini felaket olarak nitelerken, Fransa ve Avrupa... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T11:22+0300

2023-12-14T11:22+0300

2023-12-14T11:22+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

vladimir zelenskiy

joe biden

washington

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Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD ziyaretinin felaketle sonuçlandığını vurgularken, “ABD’den eli boş dönen Zelenskiy için felaket devam ediyor! Ek mali yardım sıfır; Musluk artık akmıyor! Her şey bitti!” diye yazdı.Filippo ayrıca Ukrayna'yı finanse etmeyi reddedenleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘kuklaları’ olarak nitelendiren Zelenskiy'in umutsuz adımını da hatırlatırken, politikacıya göre Fransa'nın da Kiev rejimini desteklemeyi bırakması gerekiyor.Fransız politikacı, sözlerini “Fransa milyarlarca dolar ödemeyi bırakmalı ve Ursula von der Leyen'in (Avrupa Komisyonu Başkanı) saçma, yıkıcı ve saldırgan politikalarından vazgeçmeli” diye sonlandırdı.Kongrede ‘Ukrayna'ya yardım’ kriziABD Kongresinde, Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.ABD Başkanı Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231213/zelenskiynin-abd-ziyaretinde-acikca-yalan-soyledigi-ortaya-cikti-1078396024.html

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