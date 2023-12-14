https://sputniknews.com.tr/20231214/finlandiya-abd-ile-savunma-isbirligi-anlasmasi-imzalayacak-1078473392.html
Finlandiya ABD ile savunma işbirliği anlaşması imzalayacak
Finlandiya ABD ile savunma işbirliği anlaşması imzalayacak
Finlandiya hükümetinin 18 Aralık'ta ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması (DCA) imzalamayı planladığı bildirildi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T17:12+0300
2023-12-14T17:12+0300
2023-12-14T17:12+0300
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Finlandiya hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, Finlandiya hükümetinin 18 Aralık'ta ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması (DCA) imzalamayı planladığı belirtildi.Açıklamada, “Finlandiya hükümeti, 14 Aralık 2023'teki genel kurul toplantısında, Cumhurbaşkanına Savunma Bakanı Antti Hakkanen veya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'e ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması imzalama yetkisi vermesini teklif etme kararı aldı” denildi.Savunma İşbirliği Anlaşması'nın 18 Aralık Pazartesi günü Washington'da imzalanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, DCA'nın yasal hükümler içermesi nedeniyle parlamentonun onayına tabi olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/stoltenberg-finlandiya-sinir-kapilarinin-kapatilmasiyla-ilgili-dogru-kararlari-verebilecek-durumda-1077888726.html
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finlandiya, abd, nato, rusya, savunma
finlandiya, abd, nato, rusya, savunma
Finlandiya ABD ile savunma işbirliği anlaşması imzalayacak
Finlandiya hükümetinin 18 Aralık'ta ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması (DCA) imzalamayı planladığı bildirildi.
Finlandiya hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, Finlandiya hükümetinin 18 Aralık'ta ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması (DCA) imzalamayı planladığı belirtildi.
Açıklamada, “Finlandiya hükümeti, 14 Aralık 2023'teki genel kurul toplantısında, Cumhurbaşkanına Savunma Bakanı Antti Hakkanen veya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'e ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması imzalama yetkisi vermesini teklif etme kararı aldı” denildi.
Savunma İşbirliği Anlaşması'nın 18 Aralık Pazartesi günü Washington'da imzalanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, DCA'nın yasal hükümler içermesi nedeniyle parlamentonun onayına tabi olduğu kaydedildi.