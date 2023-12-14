https://sputniknews.com.tr/20231214/dunyanin-en-kotu-yemekleri-ilk-10da-bir-turkiye-yemegi-de-var-1078449687.html
Dünyanın 'en kötü' yemekleri: İlk 10'da bir Türk yemeği de var
Dünyanın 'en kötü' yemekleri: İlk 10'da bir Türk yemeği de var
Taste Atlas, yılın son ayında dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Listede biri ilk 10'da olmak üzere Türkiye'den de iki yemek yer aldı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T10:42+0300
2023-12-14T10:42+0300
2023-12-14T11:56+0300
yaşam
yemek
tasteatlas
lahana
karadeniz
damak tadı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068956591_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e97e49054b29d30f47db6d8f793eba65.jpg
Taste Atlas dünyanın en kötü yemekleri listesini güncelledi. Okur oylarıyla belirlenen listede Türkiye'den de iki yemek bulunuyor. İlk sırayı İzlanda'dan tütsülü köpek balığı eti 'Hákarl' aldı. Yemekle ilgili verilen bilgide "Hákarl, İzlanda'nın iyileştirilmiş köpekbalığı etinden, yani Grönland köpekbalığı ve diğer uyuyan köpek balıklarından yapılan ulusal bir yemek" notu düşülmüş.İkinci sırada ise İsrail'den 'Yeruşalmi Kugel' var. "Yerushalmi kugel, karamelize şekerle kaplanmış ince pişmiş eriştelerden yapılan lezzetli bir güveçtir" bilgisi paylaşılmış ama bu lezzet onu ancak ikinci 'en kötü' yemek yapabilmiş.Amerika Birleşik Devletleri'nden 'Ramen burger' kendine üçüncü sıradan yer bulan bir diğer yemek olarak dikkat çekiyor.Dördüncü sıradaysa , Litvanya'da Sklandrausis var. Sklandrausis, 16. yüzyıldan bu yana bölgede hazırlanan tarifi Letonya'dan gelen bir turta.5. sıradaki Chapalele ise patates ve un olmak üzere sadece iki ana malzemeyle yapılan bir Şili ekmeği.6. sırada yer alan İsveç icadı pizza Calskrove'nin iştah açtığını söylemek zor. Bu dev yemek, İsveç'in Skellefteå kasabasındaki Tre Kronor restoranının keşfi. Hamburger (ekmek, soslar ve soslarla birlikte) ve patates kızartmasıyla doldurulmuş pizzadan oluşuyor.Türkiye'den hangi yemek yer aldı?Katılımcıların damak tadını sorgulatan listede Türkiye'den lahana çorbası 2,3 puanla listenin 7'nci sırasında kendine yer buldu. 'Kaymaklı kayısı' 2,7 puanla 59'uncu oldu.Listenin tamamına ''tasteatlas''ın sitesinden ulaşılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230709/dunyanin-en-efsane-150-lokantasi-aciklandi-alinazik-ve-iskender-de-listede-1073347558.html
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068956591_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8bad2808f1fc3690c301718d75166301.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yemek, tasteatlas, lahana, karadeniz, damak tadı
yemek, tasteatlas, lahana, karadeniz, damak tadı
Dünyanın 'en kötü' yemekleri: İlk 10'da bir Türk yemeği de var
10:42 14.12.2023 (güncellendi: 11:56 14.12.2023)
Taste Atlas, yılın son ayında dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Listede biri ilk 10'da olmak üzere Türkiye'den de iki yemek yer aldı.
Taste Atlas dünyanın en kötü yemekleri listesini güncelledi. Okur oylarıyla belirlenen listede Türkiye'den de iki yemek bulunuyor. İlk sırayı İzlanda'dan tütsülü köpek balığı eti 'Hákarl' aldı.
Yemekle ilgili verilen bilgide "Hákarl, İzlanda'nın iyileştirilmiş köpekbalığı etinden, yani Grönland köpekbalığı ve diğer uyuyan köpek balıklarından yapılan ulusal bir yemek" notu düşülmüş.
İkinci sırada ise İsrail'den 'Yeruşalmi Kugel' var. "Yerushalmi kugel, karamelize şekerle kaplanmış ince pişmiş eriştelerden yapılan lezzetli bir güveçtir" bilgisi paylaşılmış ama bu lezzet onu ancak ikinci 'en kötü' yemek yapabilmiş.
Amerika Birleşik Devletleri'nden 'Ramen burger' kendine üçüncü sıradan yer bulan bir diğer yemek olarak dikkat çekiyor.
Dördüncü sıradaysa , Litvanya'da Sklandrausis var. Sklandrausis, 16. yüzyıldan bu yana bölgede hazırlanan tarifi Letonya'dan gelen bir turta.
5. sıradaki Chapalele ise patates ve un olmak üzere sadece iki ana malzemeyle yapılan bir Şili ekmeği.
6. sırada yer alan İsveç icadı pizza Calskrove'nin iştah açtığını söylemek zor. Bu dev yemek, İsveç'in Skellefteå kasabasındaki Tre Kronor restoranının keşfi. Hamburger (ekmek, soslar ve soslarla birlikte) ve patates kızartmasıyla doldurulmuş pizzadan oluşuyor.
Türkiye'den hangi yemek yer aldı?
Katılımcıların damak tadını sorgulatan listede Türkiye'den lahana çorbası 2,3 puanla listenin 7'nci sırasında kendine yer buldu. 'Kaymaklı kayısı' 2,7 puanla 59'uncu oldu.
Listenin tamamına ''tasteatlas''ın sitesinden ulaşılabiliyor.