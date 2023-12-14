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Dünyanın 'en kötü' yemekleri: İlk 10'da bir Türk yemeği de var
Dünyanın 'en kötü' yemekleri: İlk 10'da bir Türk yemeği de var
Taste Atlas, yılın son ayında dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Listede biri ilk 10'da olmak üzere Türkiye'den de iki yemek yer aldı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
yemek
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lahana
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Taste Atlas dünyanın en kötü yemekleri listesini güncelledi. Okur oylarıyla belirlenen listede Türkiye'den de iki yemek bulunuyor. İlk sırayı İzlanda'dan tütsülü köpek balığı eti 'Hákarl' aldı. Yemekle ilgili verilen bilgide "Hákarl, İzlanda'nın iyileştirilmiş köpekbalığı etinden, yani Grönland köpekbalığı ve diğer uyuyan köpek balıklarından yapılan ulusal bir yemek" notu düşülmüş.İkinci sırada ise İsrail'den 'Yeruşalmi Kugel' var. "Yerushalmi kugel, karamelize şekerle kaplanmış ince pişmiş eriştelerden yapılan lezzetli bir güveçtir" bilgisi paylaşılmış ama bu lezzet onu ancak ikinci 'en kötü' yemek yapabilmiş.Amerika Birleşik Devletleri'nden 'Ramen burger' kendine üçüncü sıradan yer bulan bir diğer yemek olarak dikkat çekiyor.Dördüncü sıradaysa , Litvanya'da Sklandrausis var. Sklandrausis, 16. yüzyıldan bu yana bölgede hazırlanan tarifi Letonya'dan gelen bir turta.5. sıradaki Chapalele ise patates ve un olmak üzere sadece iki ana malzemeyle yapılan bir Şili ekmeği.6. sırada yer alan İsveç icadı pizza Calskrove'nin iştah açtığını söylemek zor. Bu dev yemek, İsveç'in Skellefteå kasabasındaki Tre Kronor restoranının keşfi. Hamburger (ekmek, soslar ve soslarla birlikte) ve patates kızartmasıyla doldurulmuş pizzadan oluşuyor.Türkiye'den hangi yemek yer aldı?Katılımcıların damak tadını sorgulatan listede Türkiye'den lahana çorbası 2,3 puanla listenin 7'nci sırasında kendine yer buldu. 'Kaymaklı kayısı' 2,7 puanla 59'uncu oldu.Listenin tamamına ''tasteatlas''ın sitesinden ulaşılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230709/dunyanin-en-efsane-150-lokantasi-aciklandi-alinazik-ve-iskender-de-listede-1073347558.html
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yemek, tasteatlas, lahana, karadeniz, damak tadı
yemek, tasteatlas, lahana, karadeniz, damak tadı

Dünyanın 'en kötü' yemekleri: İlk 10'da bir Türk yemeği de var

10:42 14.12.2023 (güncellendi: 11:56 14.12.2023)
© AAİftar sofrası, yemek
İftar sofrası, yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AA
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Taste Atlas, yılın son ayında dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Listede biri ilk 10'da olmak üzere Türkiye'den de iki yemek yer aldı.
Taste Atlas dünyanın en kötü yemekleri listesini güncelledi. Okur oylarıyla belirlenen listede Türkiye'den de iki yemek bulunuyor. İlk sırayı İzlanda'dan tütsülü köpek balığı eti 'Hákarl' aldı.

Yemekle ilgili verilen bilgide "Hákarl, İzlanda'nın iyileştirilmiş köpekbalığı etinden, yani Grönland köpekbalığı ve diğer uyuyan köpek balıklarından yapılan ulusal bir yemek" notu düşülmüş.
İkinci sırada ise İsrail'den 'Yeruşalmi Kugel' var. "Yerushalmi kugel, karamelize şekerle kaplanmış ince pişmiş eriştelerden yapılan lezzetli bir güveçtir" bilgisi paylaşılmış ama bu lezzet onu ancak ikinci 'en kötü' yemek yapabilmiş.
Amerika Birleşik Devletleri'nden 'Ramen burger' kendine üçüncü sıradan yer bulan bir diğer yemek olarak dikkat çekiyor.
Dördüncü sıradaysa , Litvanya'da Sklandrausis var. Sklandrausis, 16. yüzyıldan bu yana bölgede hazırlanan tarifi Letonya'dan gelen bir turta.
5. sıradaki Chapalele ise patates ve un olmak üzere sadece iki ana malzemeyle yapılan bir Şili ekmeği.
6. sırada yer alan İsveç icadı pizza Calskrove'nin iştah açtığını söylemek zor. Bu dev yemek, İsveç'in Skellefteå kasabasındaki Tre Kronor restoranının keşfi. Hamburger (ekmek, soslar ve soslarla birlikte) ve patates kızartmasıyla doldurulmuş pizzadan oluşuyor.

Türkiye'den hangi yemek yer aldı?

Katılımcıların damak tadını sorgulatan listede Türkiye'den lahana çorbası 2,3 puanla listenin 7'nci sırasında kendine yer buldu. 'Kaymaklı kayısı' 2,7 puanla 59'uncu oldu.
Listenin tamamına ''tasteatlas''ın sitesinden ulaşılabiliyor.
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