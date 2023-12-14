https://sputniknews.com.tr/20231214/cin-kanadanin-guney-cin-denizi-olaylarinda-filipinlere-verdigi-destegi-kinadi-1078478945.html
Çin, Kanada'nın Güney Çin Denizi olaylarında Filipinler'e verdiği desteği kınadı
Çin, Kanada'nın Güney Çin Denizi olaylarında Filipinler'e verdiği desteği kınadı
Kanada'daki Çin Büyükelçiliği Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın Güney Çin Denizi'nde Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini söylediği Filipinler'e... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T18:49+0300
2023-12-14T18:49+0300
2023-12-14T18:49+0300
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çin
çin halk cumhuriyeti
kanada
filipinler
güney çin denizi
abd
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Sözcü tarafından yapılan açıklamada "Güney Çin Denizi bölgedeki ülkelerin ortak bölgesidir ve Kanada, ABD ve diğer ülkelerin jeopolitik çıkarlarını takip etmeleri için bir av sahası haline gelmemelidir" sözlerine yer verildi.Çin Büyükelçiliği Sözcüsü, "Kanada, bölge dışında bir ülke olarak Filipinler'in egemenliğimizi ihlal etmesini teşvik ederek BM Şartı'nın amaçlarını ve ilkelerini ihlal etti ve bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye attı" dedi.Kanada, bölgedeki anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi gerektiği ilkesine bağlı kalmaya devam ettiğini açıklamış ve Filipin gemilerine yönelik yapılan manevralar, çarpışmalar, tazyikli su ve uzun menzilli akustik cihazların hayatları tehlikeye attığını ve bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231209/guney-cin-denizinde-gerginlik-cin-filipinlere-ait-gemiye-mudahale-ettiginiduyurdu-1078250184.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, kanada, filipinler, güney çin denizi, abd
çin, çin halk cumhuriyeti, kanada, filipinler, güney çin denizi, abd
Çin, Kanada'nın Güney Çin Denizi olaylarında Filipinler'e verdiği desteği kınadı
Kanada'daki Çin Büyükelçiliği Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın Güney Çin Denizi'nde Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini söylediği Filipinler'e verdiği desteği kınandı.
Sözcü tarafından yapılan açıklamada "Güney Çin Denizi bölgedeki ülkelerin ortak bölgesidir ve Kanada, ABD ve diğer ülkelerin jeopolitik çıkarlarını takip etmeleri için bir av sahası haline gelmemelidir" sözlerine yer verildi.
Çin Büyükelçiliği Sözcüsü, "Kanada, bölge dışında bir ülke olarak Filipinler'in egemenliğimizi ihlal etmesini teşvik ederek BM Şartı'nın amaçlarını ve ilkelerini ihlal etti ve bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye attı" dedi.
Kanada, bölgedeki anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi gerektiği ilkesine bağlı kalmaya devam ettiğini açıklamış ve Filipin gemilerine yönelik yapılan manevralar, çarpışmalar, tazyikli su ve uzun menzilli akustik cihazların hayatları tehlikeye attığını ve bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirmişti.