https://sputniknews.com.tr/20231214/aracinda-cakar-siren-tertibati-bulunan-surucuye-8-bin-128-lira-ceza-1078481804.html
Aracında çakar-siren tertibatı bulunan sürücüye 8 bin 128 lira ceza
Aracında çakar-siren tertibatı bulunan sürücüye 8 bin 128 lira ceza
İstanbul Beylikdüzü’nde çakar ve siren kullanan bir sürücüye toplamda 8 bin 128 TL cezai işlem uygulandı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T22:15+0300
2023-12-14T22:15+0300
2023-12-14T22:15+0300
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istanbul
beylikdüzü
çakar
siren
sürücü
istanbul emniyet müdürlüğü tem şube müdürlüğü
istanbul emniyet müdürlüğü
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Beylikdüzü'nde aracında mevzuata aykırı şekilde çakar-siren tertibatı bulunan sürücüye 8 bin 128 lira para cezası verildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan videoda bir sürücünün çakar ve siren tertibatlı araç kullandığının görülmesi üzerine çalışma başlattı.Kimlik ve araç plaka bilgileri tespit edilen A.S, Ömer Seyfettin Caddesi'nde yakalandı.Sürücüye, ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuata aykırı şekilde kullanmaktan toplam 8 bin 128 lira para cezası verildi.
https://sputniknews.com.tr/20210522/adem-buyukun-esinin-cakar-sirenli-gezdigi-araca-ve-sahibine-cezai-islem-1044565371.html
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istanbul, beylikdüzü, çakar, siren, sürücü, istanbul emniyet müdürlüğü tem şube müdürlüğü, istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul, beylikdüzü, çakar, siren, sürücü, istanbul emniyet müdürlüğü tem şube müdürlüğü, istanbul emniyet müdürlüğü
Aracında çakar-siren tertibatı bulunan sürücüye 8 bin 128 lira ceza
İstanbul Beylikdüzü’nde çakar ve siren kullanan bir sürücüye toplamda 8 bin 128 TL cezai işlem uygulandı.
Beylikdüzü'nde aracında mevzuata aykırı şekilde çakar-siren tertibatı bulunan sürücüye 8 bin 128 lira para cezası verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan videoda bir sürücünün çakar ve siren tertibatlı araç kullandığının görülmesi üzerine çalışma başlattı.
Kimlik ve araç plaka bilgileri tespit edilen A.S, Ömer Seyfettin Caddesi'nde yakalandı.
Sürücüye, ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuata aykırı şekilde kullanmaktan toplam 8 bin 128 lira para cezası verildi.