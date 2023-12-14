https://sputniknews.com.tr/20231214/aracinda-cakar-siren-tertibati-bulunan-surucuye-8-bin-128-lira-ceza-1078481804.html

Aracında çakar-siren tertibatı bulunan sürücüye 8 bin 128 lira ceza

Aracında çakar-siren tertibatı bulunan sürücüye 8 bin 128 lira ceza

İstanbul Beylikdüzü’nde çakar ve siren kullanan bir sürücüye toplamda 8 bin 128 TL cezai işlem uygulandı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

beylikdüzü

çakar

siren

sürücü

istanbul emniyet müdürlüğü tem şube müdürlüğü

istanbul emniyet müdürlüğü

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Beylikdüzü'nde aracında mevzuata aykırı şekilde çakar-siren tertibatı bulunan sürücüye 8 bin 128 lira para cezası verildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan videoda bir sürücünün çakar ve siren tertibatlı araç kullandığının görülmesi üzerine çalışma başlattı.Kimlik ve araç plaka bilgileri tespit edilen A.S, Ömer Seyfettin Caddesi'nde yakalandı.Sürücüye, ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuata aykırı şekilde kullanmaktan toplam 8 bin 128 lira para cezası verildi.

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