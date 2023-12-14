https://sputniknews.com.tr/20231214/ankara-metrosunda-intihar-girisimi-1078440837.html
Ankara metrosunda intihar girişimi
Ankara metrosunda intihar girişimi
Ankara’da Akköprü Metro İstasyonunda kendisini metronun önüne atan kişi yaralandı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T00:57+0300
2023-12-14T00:57+0300
2023-12-14T00:57+0300
türkiye
ankara
metro
metro
intihar
intihar
intihar girişimi
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Ankara'da Akköprü Metro İstasyonunda meydana gelen olayda, henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir kişi, Batıkent istikametine gitmekte olan metronun önüne atladı. Yolcular indirilerek metrolar durduruldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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ankara
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ankara, metro, metro, intihar, intihar, intihar girişimi
ankara, metro, metro, intihar, intihar, intihar girişimi
Ankara metrosunda intihar girişimi
Ankara’da Akköprü Metro İstasyonunda kendisini metronun önüne atan kişi yaralandı.
Ankara'da Akköprü Metro İstasyonunda meydana gelen olayda, henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir kişi, Batıkent istikametine gitmekte olan metronun önüne atladı.
Yolcular indirilerek metrolar durduruldu.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu belirtildi.