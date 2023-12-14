https://sputniknews.com.tr/20231214/ankara-metrosunda-intihar-girisimi-1078440837.html

Ankara metrosunda intihar girişimi

Ankara metrosunda intihar girişimi

Ankara’da Akköprü Metro İstasyonunda kendisini metronun önüne atan kişi yaralandı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

metro

metro

intihar

intihar

intihar girişimi

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Ankara'da Akköprü Metro İstasyonunda meydana gelen olayda, henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir kişi, Batıkent istikametine gitmekte olan metronun önüne atladı. Yolcular indirilerek metrolar durduruldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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ankara, metro, metro, intihar, intihar, intihar girişimi