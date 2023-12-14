https://sputniknews.com.tr/20231214/abd-temsilciler-meclisi-bidena-yonelik-azil-sorusturmasina-resmen-onay-verdi-1078448983.html

ABD Temsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasına resmen onay verdi

ABD Temsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasına resmen onay verdi

ABD parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia edilen ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik azil... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T10:17+0300

2023-12-14T10:17+0300

2023-12-14T10:17+0300

dünya

joe biden

hunter biden

yolsuzluk

abd

abd temsilciler meclisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073883830_0:0:2888:1625_1920x0_80_0_0_52f42254d3b8e4159c9b54c06caa4a7e.jpg

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 221 Cumhuriyetçi vekilin 'evet' oyuna karşılık, 212 Demokrat 'hayır' oyu kullandı.Söz konusu oylamayla, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddiasıyla bir süredir Cumhuriyetçilerin, Biden'a karşı yürüttüğü azil süreci resmiyet kazanmış oldu.Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Biden, sürecin, en başından itibaren tamamen siyasi ve dayanaksız olduğunu savundu.Temsilciler Meclisi'nin yürüteceği azil soruşturmasının, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 2024 yılı boyunca sürmesi beklenirken, Demokrat başkan adayının aleyhinde siyasi bir sürece evrilebileceği öngörüleri de Amerikan medyasına yansıyor.Kongredeki Cumhuriyetçiler ise Biden ile oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkileri arasındaki bağların araştırılması gerektiğini savunuyor.ABD Başkanı Biden'a yönelik azil soruşturmasının, başkanlık yarışındaki en önemli tartışma konularından biri olması bekleniyor.Biden'ın, Temsilciler Meclisi'ndeki soruşturma sonucunda azil istemiyle suçlanması durumunda, Senato'da yapılacak oylama Demokrat başkanın kaderini belirleyecek.Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016-2020 dönemindeki görevi sırasında iki kez azil istemiyle Temsilciler Meclisi'nde suçlanmış, ancak Senato'daki oylamalarda aklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231209/vergi-kacirmakla-suclanan-bidenin-oglu-konustu-beni-oldurmeye-calisiyorlar-1078241999.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, hunter biden, yolsuzluk, abd, abd temsilciler meclisi