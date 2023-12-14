https://sputniknews.com.tr/20231214/abd-temsilciler-meclisi-bidena-yonelik-azil-sorusturmasina-resmen-onay-verdi-1078448983.html
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasına resmen onay verdi
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasına resmen onay verdi
ABD parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia edilen ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik azil... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T10:17+0300
2023-12-14T10:17+0300
2023-12-14T10:17+0300
dünya
joe biden
hunter biden
yolsuzluk
abd
abd temsilciler meclisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073883830_0:0:2888:1625_1920x0_80_0_0_52f42254d3b8e4159c9b54c06caa4a7e.jpg
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 221 Cumhuriyetçi vekilin 'evet' oyuna karşılık, 212 Demokrat 'hayır' oyu kullandı.Söz konusu oylamayla, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddiasıyla bir süredir Cumhuriyetçilerin, Biden'a karşı yürüttüğü azil süreci resmiyet kazanmış oldu.Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Biden, sürecin, en başından itibaren tamamen siyasi ve dayanaksız olduğunu savundu.Temsilciler Meclisi'nin yürüteceği azil soruşturmasının, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 2024 yılı boyunca sürmesi beklenirken, Demokrat başkan adayının aleyhinde siyasi bir sürece evrilebileceği öngörüleri de Amerikan medyasına yansıyor.Kongredeki Cumhuriyetçiler ise Biden ile oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkileri arasındaki bağların araştırılması gerektiğini savunuyor.ABD Başkanı Biden'a yönelik azil soruşturmasının, başkanlık yarışındaki en önemli tartışma konularından biri olması bekleniyor.Biden'ın, Temsilciler Meclisi'ndeki soruşturma sonucunda azil istemiyle suçlanması durumunda, Senato'da yapılacak oylama Demokrat başkanın kaderini belirleyecek.Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016-2020 dönemindeki görevi sırasında iki kez azil istemiyle Temsilciler Meclisi'nde suçlanmış, ancak Senato'daki oylamalarda aklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231209/vergi-kacirmakla-suclanan-bidenin-oglu-konustu-beni-oldurmeye-calisiyorlar-1078241999.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073883830_321:0:2888:1925_1920x0_80_0_0_4c49a751c2c2bba500e26e19de950854.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, hunter biden, yolsuzluk, abd, abd temsilciler meclisi
joe biden, hunter biden, yolsuzluk, abd, abd temsilciler meclisi
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasına resmen onay verdi
ABD parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia edilen ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasının açılmasına resmen onay verdi.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 221 Cumhuriyetçi vekilin 'evet' oyuna karşılık, 212 Demokrat 'hayır' oyu kullandı.
Söz konusu oylamayla, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddiasıyla bir süredir Cumhuriyetçilerin, Biden'a karşı yürüttüğü azil süreci resmiyet kazanmış oldu.
Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Biden, sürecin, en başından itibaren tamamen siyasi ve dayanaksız olduğunu savundu.
Temsilciler Meclisi'nin yürüteceği azil soruşturmasının, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 2024 yılı boyunca sürmesi beklenirken, Demokrat başkan adayının aleyhinde siyasi bir sürece evrilebileceği öngörüleri de Amerikan medyasına yansıyor.
Kongredeki Cumhuriyetçiler ise Biden ile oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkileri arasındaki bağların araştırılması gerektiğini savunuyor.
ABD Başkanı Biden'a yönelik azil soruşturmasının, başkanlık yarışındaki en önemli tartışma konularından biri olması bekleniyor.
Biden'ın, Temsilciler Meclisi'ndeki
soruşturma sonucunda azil istemiyle suçlanması durumunda, Senato'da yapılacak oylama Demokrat başkanın kaderini belirleyecek.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016-2020 dönemindeki görevi sırasında iki kez azil istemiyle Temsilciler Meclisi'nde suçlanmış, ancak Senato'daki oylamalarda aklanmıştı.