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İstanbul'da roman çift geleneği gereği at arabasıyla düğününe gitti
İstanbul'da roman çift geleneği gereği at arabasıyla düğününe gitti
İstanbul Üsküdar'da, bir roman çift, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde düğünlerine geleneklerine uygun olarak at arabasıyla gitti. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, istanbul, üsküdar, roman, at, at, at arabası
фото, fotoğraf, istanbul, üsküdar, roman, at, at, at arabası

İstanbul'da roman çift geleneği gereği at arabasıyla düğününe gitti

02:24 14.12.2023
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İstanbul Üsküdar'da, bir roman çift, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde düğünlerine geleneklerine uygun olarak at arabasıyla gitti.
© Sputnik / Berk Özkan

İstanbul Üsküdar'da bir roman çift, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde geleneği gereğince at arabasıyla düğününe gitti.

İstanbul Üsküdar&#x27;da bir roman çift, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi&#x27;nde geleneği gereğince at arabasıyla düğününe gitti. - Sputnik Türkiye
1/6
© Sputnik / Berk Özkan

İstanbul Üsküdar'da bir roman çift, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde geleneği gereğince at arabasıyla düğününe gitti.

© Sputnik / Berk Özkan

Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde at arabası üzerinde gezen çift, davul ve zurna ile de dans etti.

Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde at arabası üzerinde gezen çift, davul ve zurna ile de dans etti. - Sputnik Türkiye
2/6
© Sputnik / Berk Özkan

Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde at arabası üzerinde gezen çift, davul ve zurna ile de dans etti.

© Sputnik / Berk Özkan

Çiftin akrabaları arabanın arkasından eşlik etti.

Çiftin akrabaları arabanın arkasından eşlik etti. - Sputnik Türkiye
3/6
© Sputnik / Berk Özkan

Çiftin akrabaları arabanın arkasından eşlik etti.

© Sputnik / Berk Özkan

Gelin ve damadın anneleri de maniler okudu.

Gelin ve damadın anneleri de maniler okudu. - Sputnik Türkiye
4/6
© Sputnik / Berk Özkan

Gelin ve damadın anneleri de maniler okudu.

© Sputnik / Berk Özkan

Müzik, dans ve geleneksel kıyafetler, düğünden renkli bir tablo ortaya çıkardı.

Müzik, dans ve geleneksel kıyafetler, düğünden renkli bir tablo ortaya çıkardı. - Sputnik Türkiye
5/6
© Sputnik / Berk Özkan

Müzik, dans ve geleneksel kıyafetler, düğünden renkli bir tablo ortaya çıkardı.

© Sputnik / Berk Özkan

Geleneceksel düğün konsepti eşliğinde, gelin ve damadın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Geleneceksel düğün konsepti eşliğinde, gelin ve damadın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. - Sputnik Türkiye
6/6
© Sputnik / Berk Özkan

Geleneceksel düğün konsepti eşliğinde, gelin ve damadın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

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