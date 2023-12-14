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İstanbul'da roman çift geleneği gereği at arabasıyla düğününe gitti
İstanbul'da roman çift geleneği gereği at arabasıyla düğününe gitti
İstanbul Üsküdar'da, bir roman çift, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde düğünlerine geleneklerine uygun olarak at arabasıyla gitti. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T02:24+0300
2023-12-14T02:24+0300
2023-12-14T02:24+0300
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üsküdar
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at arabası
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фото, fotoğraf, istanbul, üsküdar, roman, at, at, at arabası
фото, fotoğraf, istanbul, üsküdar, roman, at, at, at arabası
İstanbul'da roman çift geleneği gereği at arabasıyla düğününe gitti
İstanbul Üsküdar'da, bir roman çift, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde düğünlerine geleneklerine uygun olarak at arabasıyla gitti.
© Sputnik / Berk Özkan
İstanbul Üsküdar'da bir roman çift, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde geleneği gereğince at arabasıyla düğününe gitti.
İstanbul Üsküdar'da bir roman çift, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde geleneği gereğince at arabasıyla düğününe gitti.
© Sputnik / Berk Özkan
Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde at arabası üzerinde gezen çift, davul ve zurna ile de dans etti.
Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde at arabası üzerinde gezen çift, davul ve zurna ile de dans etti.
© Sputnik / Berk Özkan
Çiftin akrabaları arabanın arkasından eşlik etti.
Çiftin akrabaları arabanın arkasından eşlik etti.
© Sputnik / Berk Özkan
Gelin ve damadın anneleri de maniler okudu.
Gelin ve damadın anneleri de maniler okudu.
© Sputnik / Berk Özkan
Müzik, dans ve geleneksel kıyafetler, düğünden renkli bir tablo ortaya çıkardı.
Müzik, dans ve geleneksel kıyafetler, düğünden renkli bir tablo ortaya çıkardı.
© Sputnik / Berk Özkan
Geleneceksel düğün konsepti eşliğinde, gelin ve damadın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
Geleneceksel düğün konsepti eşliğinde, gelin ve damadın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.