https://sputniknews.com.tr/20231213/tff-toplantisi-ertelendi-suresiz-ertelenen-lig-maclari-degerlendirilecek-1078403507.html
TFF toplantısı ertelendi: Süresiz ertelenen lig maçları değerlendirilecek
TFF toplantısı ertelendi: Süresiz ertelenen lig maçları değerlendirilecek
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 13'te yapacağı basın toplantısı saati 14:00 olarak güncellendi. Kulüpler Birliği'nin toplantısı 14.00'te başlayacak. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T12:44+0300
2023-12-13T12:44+0300
2023-12-13T12:51+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b2a5fd90311ca1c8674b24b2cd776471.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c36554bd743788923207681e822f3a4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu
TFF toplantısı ertelendi: Süresiz ertelenen lig maçları değerlendirilecek
12:44 13.12.2023 (güncellendi: 12:51 13.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 13'te yapacağı basın toplantısı saati 14:00 olarak güncellendi. Kulüpler Birliği'nin toplantısı 14.00'te başlayacak.