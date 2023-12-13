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SON DAKİKA | TFF toplantısı ertelendi: Süresiz ertelenen lig maçları değerlendirilecek
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TFF toplantısı ertelendi: Süresiz ertelenen lig maçları değerlendirilecek
TFF toplantısı ertelendi: Süresiz ertelenen lig maçları değerlendirilecek
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 13'te yapacağı basın toplantısı saati 14:00 olarak güncellendi. Kulüpler Birliği'nin toplantısı 14.00'te başlayacak. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu

TFF toplantısı ertelendi: Süresiz ertelenen lig maçları değerlendirilecek

12:44 13.12.2023 (güncellendi: 12:51 13.12.2023)
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 13'te yapacağı basın toplantısı saati 14:00 olarak güncellendi. Kulüpler Birliği'nin toplantısı 14.00'te başlayacak.
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