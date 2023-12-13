https://sputniknews.com.tr/20231213/tff-baskani-mehmet-buyukeksi-aciklama-yapiyor-ligler-ne-zaman-baslayacak-1078407644.html
TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T14:18+0300
2023-12-13T14:18+0300
2023-12-13T14:41+0300
spor
mehmet büyükekşi
halil umut meler
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklama yapıyor. Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:Ligler ne zaman başlayacak?Meler hakemliği bırakacak mı?'Meler bebeğine kavuştu''PFDK kararını perşembe günü açıklayacak'
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lig ne zaman başlıyor,maçlar ne zaman başlayacak,büyükekşi açıklama,tff son dakika,maçlar başama son dakika,lig ne zaman başlayacak
lig ne zaman başlıyor,maçlar ne zaman başlayacak,büyükekşi açıklama,tff son dakika,maçlar başama son dakika,lig ne zaman başlayacak
TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
14:18 13.12.2023 (güncellendi: 14:41 13.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklama yapıyor. Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:
Ligler ne zaman başlayacak?
"Maçların 19 Aralık Salı günü başlama kararını aldık. Ankaragücü'ne ceza verilip verilmeyeceği yönündeki kararı PFDK verecek. Bu hafta oynanması gereken maçlar 10 Ocak'ta oynanacak. Derbilerin tarihi değişmeyecek. Bir hata varsa hepimizin hatası var. Biz yönetim olarak birçok yeniliğe imza atmak için uğraşıyoruz."
Meler hakemliği bırakacak mı?
Hakemlerle konuşma ve çalışma yaptık. Saygı gösterdiler, hafta sonu kamp yapacağız. Psikolojilerinin yerine gelmesi için çalışağız. Meler'in Avrupa Şampiyonası'nda da görev almasını bekliyoruz. Kendisini destekliyoruz. Hakemliği bırakması söz konusu değil."
"Meler'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Kendisini iyi gördük. Bebeği Ege'ye kavuşuyor. İnşallah böyle acıları bir daha yaşamayız. Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Bugün tartışmaları geride bırakıp birleşme zamanı. Türk adaleti gereğini yapmıştır."
'PFDK kararını perşembe günü açıklayacak'
"PFDK, Ankara’da ki sevklerin kararlarını perşembe açıklayacak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak disiplin talimatımızda değişiklik yapma kararı aldık. İlave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz."