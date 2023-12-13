TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak

Türkiye
Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Türkiye 15. sırada
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Hakem yumruklayan Faruk Koca kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Akalın: 'Hakem Meler'deki kırığa kimin sebebiyet verdiği önemli'
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Hakemlere saldırı ve tarihteki olaylar
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı: CHP yüzde 20-25 oranında belediye kaybedebilir
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Canlarını yakmadıkları toplum kalmadı. Asya’dan Güney Amerika’ya birçok toplumun canını yaktılar’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: ‘ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor’
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD için Gazze diye bir şey yok, insanlık adına herhangi bir şey beklenmemeli’
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Sarkozy: ‘Ukrayna NATO’ya, Türkiye AB’ye alınmamalı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli Bakan: ‘ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Senatör: ‘Zelenskiy'in para için Washington'a gelmesi utanç verici’
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: ‘Ukrayna'yla üyelik müzakeresi başlatması sorumsuzca bir adım olur’
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Filistin kökenli İngiliz doktor: ‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı’
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti tel tel dökülüyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yönetim ve aidat sorunları
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20231213/tff-baskani-mehmet-buyukeksi-aciklama-yapiyor-ligler-ne-zaman-baslayacak-1078407644.html
TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T14:18+0300
2023-12-13T14:41+0300
spor
mehmet büyükekşi
halil umut meler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075365818_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_a66e1da951cf25a1bd98a4e0eaaf69f0.jpg
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklama yapıyor. Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:Ligler ne zaman başlayacak?Meler hakemliği bırakacak mı?'Meler bebeğine kavuştu''PFDK kararını perşembe günü açıklayacak'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075365818_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_8602470dd49761ef467464af6ff28663.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lig ne zaman başlıyor,maçlar ne zaman başlayacak,büyükekşi açıklama,tff son dakika,maçlar başama son dakika,lig ne zaman başlayacak
lig ne zaman başlıyor,maçlar ne zaman başlayacak,büyükekşi açıklama,tff son dakika,maçlar başama son dakika,lig ne zaman başlayacak

TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak

14:18 13.12.2023 (güncellendi: 14:41 13.12.2023)
© AA / Dursun AydemirMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklama yapıyor. Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

Ligler ne zaman başlayacak?

"Maçların 19 Aralık Salı günü başlama kararını aldık. Ankaragücü'ne ceza verilip verilmeyeceği yönündeki kararı PFDK verecek. Bu hafta oynanması gereken maçlar 10 Ocak'ta oynanacak. Derbilerin tarihi değişmeyecek. Bir hata varsa hepimizin hatası var. Biz yönetim olarak birçok yeniliğe imza atmak için uğraşıyoruz."

Meler hakemliği bırakacak mı?

Hakemlerle konuşma ve çalışma yaptık. Saygı gösterdiler, hafta sonu kamp yapacağız. Psikolojilerinin yerine gelmesi için çalışağız. Meler'in Avrupa Şampiyonası'nda da görev almasını bekliyoruz. Kendisini destekliyoruz. Hakemliği bırakması söz konusu değil."

'Meler bebeğine kavuştu'

"Meler'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Kendisini iyi gördük. Bebeği Ege'ye kavuşuyor. İnşallah böyle acıları bir daha yaşamayız. Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Bugün tartışmaları geride bırakıp birleşme zamanı. Türk adaleti gereğini yapmıştır."

'PFDK kararını perşembe günü açıklayacak'

"PFDK, Ankara’da ki sevklerin kararlarını perşembe açıklayacak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak disiplin talimatımızda değişiklik yapma kararı aldık. İlave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала