TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak

"Maçların 19 Aralık Salı günü başlama kararını aldık. Ankaragücü'ne ceza verilip verilmeyeceği yönündeki kararı PFDK verecek. Bu hafta oynanması gereken maçlar 10 Ocak'ta oynanacak. Derbilerin tarihi değişmeyecek. Bir hata varsa hepimizin hatası var. Biz yönetim olarak birçok yeniliğe imza atmak için uğraşıyoruz."