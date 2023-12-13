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Stadyum konserleri geri dönüyor: Hayko Cepkin Beşiktaş'ta sahne alacak
Stadyum konserleri geri dönüyor: Hayko Cepkin Beşiktaş'ta sahne alacak
Hayko Cepkin 18 Mayıs'ta Beşiktaş'ta bulunan Tüpraş Stadyumu’nda 40 bin müzikseverin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ertesi gün 19 Mayıs olması sebebiyle bu... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T10:26+0300
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Hayko Cepkin, 18 Mayıs'ta Beşiktaş'ta bulunan Tüpraş Stadyumu'nda konser düzenleyeceğini açıkladı.Tarihi seçimini bilinçli olarak yaptığını belirten Cepkin, "Ertesi gün 19 Mayıs olması sebebiyle çok değerli olur diye düşündüm. Biz zaten yıllardır stadyum konserine hazır ve en çok hak eden ekiplerin başında geliyoruz. %90 hazırlıklıyız. Önümüzde beş ay var. Bu sürede cayır cayır hazırlıklarımızı tamamlarız" dedi.Medyatava'dan Gizem Ertürk'ün haberine göre Hayko Cepkin, 18 Mayıs'taki konserin 3 saatten uzun süreceğini kaydetti.Cepkin, "40 bin kişi bugüne dek sahne aldığım en kalabalık konser değil ancak stadyumun atmosferi çok farklı. Tribün çocukluğumda davul çaldığım bir yer" ifadelerini kullandı.'Kafa göz dalacağız'"Asla arada durma, konuşma olmayacak. Şarkı geçişlerimiz ise öncekilerden farklı olacak" diyen Hayko Cepkin, konserde bulunanların stattan ayrılırken "İyi ki gelmişim" diyeceklerini söyledi.Senfonik bir konser de olmayacağını söyleyen sanatçı gülerek "Kafa göz dalacağız" dedi.Mor ve Ötesi de stadyum konseri vermiştiMor ve Ötesi müzik grubunun İnönü Stadı’nda 2022 yılında verdiği konsere on binlerce kişi katılmıştı. Grubun sahne aldığı esnada ses düzeneği sebebiyle stadyumda şarkıların duyulmasında sıkıntı yaşanmış, grup üyelerine zaman zaman sloganla tepki gösterilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220529/mor-ve-otesi-inonu-stadinda-konser-verdi-harun-tekin-cok-yakinda-her-sey-daha-guzel-olacak-dedi-1056778807.html
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Stadyum konserleri geri dönüyor: Hayko Cepkin Beşiktaş'ta sahne alacak

10:26 13.12.2023
© İHAHayko Cepkin
Hayko Cepkin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© İHA
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Hayko Cepkin 18 Mayıs'ta Beşiktaş'ta bulunan Tüpraş Stadyumu’nda 40 bin müzikseverin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ertesi gün 19 Mayıs olması sebebiyle bu tarihi özellikle seçtiğini söyleyen Cepkin, "Senfonik olmayacak kafa göz dalacağız, önümüzde beş ay var, cayır cayır hazırlanacağız diye konuştu.
Hayko Cepkin, 18 Mayıs'ta Beşiktaş'ta bulunan Tüpraş Stadyumu'nda konser düzenleyeceğini açıkladı.
Tarihi seçimini bilinçli olarak yaptığını belirten Cepkin, "Ertesi gün 19 Mayıs olması sebebiyle çok değerli olur diye düşündüm. Biz zaten yıllardır stadyum konserine hazır ve en çok hak eden ekiplerin başında geliyoruz. %90 hazırlıklıyız. Önümüzde beş ay var. Bu sürede cayır cayır hazırlıklarımızı tamamlarız" dedi.
Medyatava'dan Gizem Ertürk'ün haberine göre Hayko Cepkin, 18 Mayıs'taki konserin 3 saatten uzun süreceğini kaydetti.
Cepkin, "40 bin kişi bugüne dek sahne aldığım en kalabalık konser değil ancak stadyumun atmosferi çok farklı. Tribün çocukluğumda davul çaldığım bir yer" ifadelerini kullandı.

'Kafa göz dalacağız'

"Asla arada durma, konuşma olmayacak. Şarkı geçişlerimiz ise öncekilerden farklı olacak" diyen Hayko Cepkin, konserde bulunanların stattan ayrılırken "İyi ki gelmişim" diyeceklerini söyledi.
Senfonik bir konser de olmayacağını söyleyen sanatçı gülerek "Kafa göz dalacağız" dedi.

Mor ve Ötesi de stadyum konseri vermişti

Mor ve Ötesi müzik grubunun İnönü Stadı’nda 2022 yılında verdiği konsere on binlerce kişi katılmıştı. Grubun sahne aldığı esnada ses düzeneği sebebiyle stadyumda şarkıların duyulmasında sıkıntı yaşanmış, grup üyelerine zaman zaman sloganla tepki gösterilmişti.
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