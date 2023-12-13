https://sputniknews.com.tr/20231213/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-versinin-bm-genel-sekreteri-ozel-temsilcisi-ile-ortadoguyu-gorustu-1078436352.html

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile Ortadoğu'yu görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile Ortadoğu'yu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T20:48+0300

2023-12-13T20:48+0300

2023-12-13T20:48+0300

israil- filistin çatışması

sergey verşinin

israil-filistin

israil

rusya

suriye

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

geir pedersen

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Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Filistin-İsrail çatışması bağlamında Ortadoğu'daki gerilimi azaltmaya yönelik tedbirleri, ayrıca Suriye’deki durumun normalleştirilmesi konularında görüşme gerçekleştirdi.Açıklamada, “Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki benzeri görülmemiş tırmanma ile bağlantılı olarak Suriye'deki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik koordineli çok taraflı çabaların gerekliliği teyit edildi” ifadelerine yer verildi.Tarafların ‘BM'nin yardımıyla bizzat Suriyeliler tarafından gerçekleştirilen’ siyasi sürecin ilerletilmesi kapsamında Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına devam etme olasılığını tartıştığına dikkat çeken bakanlığın açıklaması şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20231213/israil-abd-ile-anlasmazliklar-mevcut-gazzede-ateskes-olmayacak-1078436100.html

israil

rusya

suriye

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sergey verşinin, israil-filistin, israil, rusya, suriye, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), geir pedersen, ortadoğu