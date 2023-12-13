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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-versinin-bm-genel-sekreteri-ozel-temsilcisi-ile-ortadoguyu-gorustu-1078436352.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile Ortadoğu'yu görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile Ortadoğu'yu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T20:48+0300
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israil- filistin çatışması
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Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Filistin-İsrail çatışması bağlamında Ortadoğu'daki gerilimi azaltmaya yönelik tedbirleri, ayrıca Suriye’deki durumun normalleştirilmesi konularında görüşme gerçekleştirdi.Açıklamada, “Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki benzeri görülmemiş tırmanma ile bağlantılı olarak Suriye'deki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik koordineli çok taraflı çabaların gerekliliği teyit edildi” ifadelerine yer verildi.Tarafların ‘BM'nin yardımıyla bizzat Suriyeliler tarafından gerçekleştirilen’ siyasi sürecin ilerletilmesi kapsamında Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına devam etme olasılığını tartıştığına dikkat çeken bakanlığın açıklaması şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231213/israil-abd-ile-anlasmazliklar-mevcut-gazzede-ateskes-olmayacak-1078436100.html
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sergey verşinin, israil-filistin, israil, rusya, suriye, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), geir pedersen, ortadoğu
sergey verşinin, israil-filistin, israil, rusya, suriye, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), geir pedersen, ortadoğu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile Ortadoğu'yu görüştü

20:48 13.12.2023
© SputnikRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Filistin-İsrail çatışması bağlamında Ortadoğu'daki gerilimi azaltmaya yönelik tedbirlerin yanı sıra Suriye’deki durumun normalleştirilmesi görüştüğünü bildirdi.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Filistin-İsrail çatışması bağlamında Ortadoğu'daki gerilimi azaltmaya yönelik tedbirleri, ayrıca Suriye’deki durumun normalleştirilmesi konularında görüşme gerçekleştirdi.
Açıklamada, “Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki benzeri görülmemiş tırmanma ile bağlantılı olarak Suriye'deki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik koordineli çok taraflı çabaların gerekliliği teyit edildi” ifadelerine yer verildi.
Tarafların ‘BM'nin yardımıyla bizzat Suriyeliler tarafından gerçekleştirilen’ siyasi sürecin ilerletilmesi kapsamında Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına devam etme olasılığını tartıştığına dikkat çeken bakanlığın açıklaması şöyle devam etti:
“Tek taraflı yaptırımların olumsuz etkisi, BM’nin ülkedeki faaliyetlerinin kritik derecede yetersiz finansmanı, ihtiyacı olan tüm Suriyelilere ayrım gözetmeksizin, siyasallaşma ve önkoşullar olmaksızın insani yardım sağlanması gerekliliği açısından Suriye’deki sosyoekonomik durumu normalleştirme görevleri de tartışıldı.”
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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