https://sputniknews.com.tr/20231213/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-versinin-bm-genel-sekreteri-ozel-temsilcisi-ile-ortadoguyu-gorustu-1078436352.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile Ortadoğu'yu görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile Ortadoğu'yu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T20:48+0300
2023-12-13T20:48+0300
2023-12-13T20:48+0300
israil- filistin çatışması
sergey verşinin
israil-filistin
israil
rusya
suriye
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
geir pedersen
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Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Filistin-İsrail çatışması bağlamında Ortadoğu'daki gerilimi azaltmaya yönelik tedbirleri, ayrıca Suriye’deki durumun normalleştirilmesi konularında görüşme gerçekleştirdi.Açıklamada, “Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki benzeri görülmemiş tırmanma ile bağlantılı olarak Suriye'deki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik koordineli çok taraflı çabaların gerekliliği teyit edildi” ifadelerine yer verildi.Tarafların ‘BM'nin yardımıyla bizzat Suriyeliler tarafından gerçekleştirilen’ siyasi sürecin ilerletilmesi kapsamında Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına devam etme olasılığını tartıştığına dikkat çeken bakanlığın açıklaması şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231213/israil-abd-ile-anlasmazliklar-mevcut-gazzede-ateskes-olmayacak-1078436100.html
israil
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sergey verşinin, israil-filistin, israil, rusya, suriye, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), geir pedersen, ortadoğu
sergey verşinin, israil-filistin, israil, rusya, suriye, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), geir pedersen, ortadoğu
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile Ortadoğu'yu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Filistin-İsrail çatışması bağlamında Ortadoğu'daki gerilimi azaltmaya yönelik tedbirlerin yanı sıra Suriye’deki durumun normalleştirilmesi görüştüğünü bildirdi.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Filistin-İsrail çatışması bağlamında Ortadoğu'daki gerilimi azaltmaya yönelik tedbirleri, ayrıca Suriye’deki durumun normalleştirilmesi konularında görüşme gerçekleştirdi.
Açıklamada, “Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki benzeri görülmemiş tırmanma ile bağlantılı olarak Suriye'deki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik koordineli çok taraflı çabaların gerekliliği teyit edildi” ifadelerine yer verildi.
Tarafların ‘BM'nin yardımıyla bizzat Suriyeliler tarafından gerçekleştirilen’ siyasi sürecin ilerletilmesi kapsamında Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına devam etme olasılığını tartıştığına dikkat çeken bakanlığın açıklaması şöyle devam etti:
“Tek taraflı yaptırımların olumsuz etkisi, BM’nin ülkedeki faaliyetlerinin kritik derecede yetersiz finansmanı, ihtiyacı olan tüm Suriyelilere ayrım gözetmeksizin, siyasallaşma ve önkoşullar olmaksızın insani yardım sağlanması gerekliliği açısından Suriye’deki sosyoekonomik durumu normalleştirme görevleri de tartışıldı.”