https://sputniknews.com.tr/20231213/motosikleti-olanlari-ilgilendiren-karar-resmi-gazetede-temmuz-2024-ayari-genisletildi-1078394592.html

Motosiklet sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de: 'Temmuz 2024' ayarı genişletildi

Motosiklet sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de: 'Temmuz 2024' ayarı genişletildi

İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bakanlık... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T08:44+0300

2023-12-13T08:44+0300

2023-12-13T08:44+0300

türkiye

motosiklet

resmi gazete

taşıt

araç

ticaret bakanlığı

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İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Ticaret Bakanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bakanlık, bu tarihi uzatabilecek.6 ay ve 6 bin kilometre kuralı nedir?İkinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçmek için 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren sıfır aracın satışında '6 ay ve 6 bin km' şartıyla ilgili düzenlenmişti. İkinci el araçların 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmediği takdirde satılmasının önüne geçildi. Yapılan düzenleme şahısları kapsamazken galerici, şirket sahibi, rent a car sahiplerinin şahsi otomobil satışlarında da bu kural geçerli oluyor.Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Ticaret Bakanlığı bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmayacak.Tavsiye edilen fiyatın üzerinde satış yasağına da düzenleme geldiAynı yönetmelikle, geçici 3. maddede yer alan ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamayacağına yönelik düzenleme de 1 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı. Maddeye eklenen ibareyle, Ticaret Bakanlığı'nın bu süreyi 6 aya kadar uzatmasına imkan tanındı.

https://sputniknews.com.tr/20231207/resmi-gazetede-yayinlandi-ikinci-el-otomobile-temmuz-2024-ayari-1078159417.html

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