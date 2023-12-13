https://sputniknews.com.tr/20231213/milli-savunma-bakani-guler-bu-yilin-basindan-itibaren-2-bin-67-terorist-etkisiz-hale-getirilmistir-1078435522.html

Milli Savunma Bakanı Güler: Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Milli Savunma Bakanı Güler: Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Milli Savunma Bakanı Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T19:59+0300

2023-12-13T19:59+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

milli savunma bakanı

yaşar güler

tbmm

tbmm genel kurulu

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı.Bakan Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

türkiye

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2023

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanı, yaşar güler, tbmm, tbmm genel kurulu