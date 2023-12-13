https://sputniknews.com.tr/20231213/milli-savunma-bakani-guler-bu-yilin-basindan-itibaren-2-bin-67-terorist-etkisiz-hale-getirilmistir-1078435522.html
Milli Savunma Bakanı Güler: Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Milli Savunma Bakanı Güler: Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Milli Savunma Bakanı Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T19:59+0300
2023-12-13T19:59+0300
2023-12-13T21:05+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanı
yaşar güler
tbmm
tbmm genel kurulu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı.Bakan Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanı, yaşar güler, tbmm, tbmm genel kurulu
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanı, yaşar güler, tbmm, tbmm genel kurulu
Milli Savunma Bakanı Güler: Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir
19:59 13.12.2023 (güncellendi: 21:05 13.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı.
Bakan Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.