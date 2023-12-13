https://sputniknews.com.tr/20231213/mariupoldeki-metalurji-fabrikasi-mayinlardan-temizlendikten-sonra-faaliyete-gecirildi-1078430414.html
Mariupol’deki metalürji fabrikası mayınlardan temizlendikten sonra faaliyete geçirildi
Mariupol’deki metalürji fabrikası mayınlardan temizlendikten sonra faaliyete geçirildi
Mariupol’deki İlyiç Metalürji Fabrikası’nın Direktör Yardımcısı Solonar, geçen yılın başlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı sırada Ukraynalı askerlerin... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T22:52+0300
2023-12-13T22:52+0300
2023-12-13T22:52+0300
multimedya
rusya
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İlyiç Metalürji Fabrikası Direktör Yardımcısı Roman Solonar, Sputnik’e açıklamasında, “İşletmeyi canlandırmak için bir plan hazırladık. Plan dört aşamadan oluşuyor. İlk aşamaya gelindi. Beş yardımcı atölye açılacak. Cüruf işleme atölyesi artık çalışıyor. Ayrıca tüketim mallarının üretildiği atölye de faaliyete geçti. Burada oluklu sac, köşebent ve işletmenin onarımında kullanılan çatılı kanallar üretiliyor. Ayrıca hurda metallerin eritilmeye hazır duruma getirildiği bir atölyemiz de çalışıyor” ifadesini kullandı.Halihazırda fabrikada 3 bin 700 kişi çalışıyor. Gelecekte çalışan sayısının 24 bine ulaştırılması planlanıyor.
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Mariupol’deki metalürji fabrikası mayınlardan temizlendikten sonra faaliyete geçirildi
Mariupol’deki metalürji fabrikası mayınlardan temizlendikten sonra faaliyete geçirildi
2023-12-13T22:52+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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rusya, mariupol, video, видео
rusya, mariupol, video, видео
Mariupol’deki metalürji fabrikası mayınlardan temizlendikten sonra faaliyete geçirildi
Mariupol’deki İlyiç Metalürji Fabrikası’nın Direktör Yardımcısı Solonar, geçen yılın başlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı sırada Ukraynalı askerlerin saklandığı İlyiç Metalürji Fabrikası’nın mayın temizleme çalışmaları bittikten sonra ilk üç atölyesinin faaliyete geçtiğini duyurdu.
İlyiç Metalürji Fabrikası Direktör Yardımcısı Roman Solonar, Sputnik’e açıklamasında, “İşletmeyi canlandırmak için bir plan hazırladık. Plan dört aşamadan oluşuyor. İlk aşamaya gelindi. Beş yardımcı atölye açılacak. Cüruf işleme atölyesi artık çalışıyor. Ayrıca tüketim mallarının üretildiği atölye de faaliyete geçti. Burada oluklu sac, köşebent ve işletmenin onarımında kullanılan çatılı kanallar üretiliyor. Ayrıca hurda metallerin eritilmeye hazır duruma getirildiği bir atölyemiz de çalışıyor” ifadesini kullandı.
Halihazırda fabrikada 3 bin 700 kişi çalışıyor. Gelecekte çalışan sayısının 24 bine ulaştırılması planlanıyor.