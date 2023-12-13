https://sputniknews.com.tr/20231213/mariupoldeki-metalurji-fabrikasi-mayinlardan-temizlendikten-sonra-faaliyete-gecirildi-1078430414.html

Mariupol’deki metalürji fabrikası mayınlardan temizlendikten sonra faaliyete geçirildi

Mariupol’deki metalürji fabrikası mayınlardan temizlendikten sonra faaliyete geçirildi

Mariupol’deki İlyiç Metalürji Fabrikası’nın Direktör Yardımcısı Solonar, geçen yılın başlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı sırada Ukraynalı askerlerin... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

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İlyiç Metalürji Fabrikası Direktör Yardımcısı Roman Solonar, Sputnik’e açıklamasında, “İşletmeyi canlandırmak için bir plan hazırladık. Plan dört aşamadan oluşuyor. İlk aşamaya gelindi. Beş yardımcı atölye açılacak. Cüruf işleme atölyesi artık çalışıyor. Ayrıca tüketim mallarının üretildiği atölye de faaliyete geçti. Burada oluklu sac, köşebent ve işletmenin onarımında kullanılan çatılı kanallar üretiliyor. Ayrıca hurda metallerin eritilmeye hazır duruma getirildiği bir atölyemiz de çalışıyor” ifadesini kullandı.Halihazırda fabrikada 3 bin 700 kişi çalışıyor. Gelecekte çalışan sayısının 24 bine ulaştırılması planlanıyor.

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Mariupol’deki metalürji fabrikası mayınlardan temizlendikten sonra faaliyete geçirildi Mariupol’deki metalürji fabrikası mayınlardan temizlendikten sonra faaliyete geçirildi 2023-12-13T22:52+0300 true PT1M38S

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