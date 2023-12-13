https://sputniknews.com.tr/20231213/kocaelinde-uzerinde-24-kisi-bulunan-yuzer-havuz-batti-1078425929.html

Kocaeli'de üzerinde 24 kişi bulunan yüzer havuz battı

Kocaeli'de üzerinde 24 kişi bulunan yüzer havuz battı

Kocaeli'de tersanede batan yüzer havuzdaki 24 kişi kurtarıldı 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T15:50+0300

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türkiye

kocaeli

havuz

sahil güvenlik

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Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi'ndeki özel bir tersanede gemi bakımı yapılan yüzer havuza yat alınması sırasında, pompa arızası meydana geldi.Bu sırada 24 kişinin içinde bulunduğu yüzer havuz battı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kılavuz kaptan dahil 24 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.Olayda hafif yaralanan 2 personel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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