https://sputniknews.com.tr/20231213/kocaelinde-uzerinde-24-kisi-bulunan-yuzer-havuz-batti-1078425929.html
Kocaeli'de üzerinde 24 kişi bulunan yüzer havuz battı
Kocaeli'de üzerinde 24 kişi bulunan yüzer havuz battı
Kocaeli'de tersanede batan yüzer havuzdaki 24 kişi kurtarıldı 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T15:50+0300
2023-12-13T15:50+0300
2023-12-13T15:50+0300
türkiye
kocaeli
havuz
sahil güvenlik
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Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi'ndeki özel bir tersanede gemi bakımı yapılan yüzer havuza yat alınması sırasında, pompa arızası meydana geldi.Bu sırada 24 kişinin içinde bulunduğu yüzer havuz battı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kılavuz kaptan dahil 24 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.Olayda hafif yaralanan 2 personel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220601/batan-gemi-murettebati-okyanusta-strafor-kutularin-uzerinde-gecirdikleri-4-gunun-ardindan-1056889640.html
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kocaeli, havuz, sahil güvenlik
kocaeli, havuz, sahil güvenlik
Kocaeli'de üzerinde 24 kişi bulunan yüzer havuz battı
Kocaeli'de tersanede batan yüzer havuzdaki 24 kişi kurtarıldı
Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi'ndeki özel bir tersanede gemi bakımı yapılan yüzer havuza yat alınması sırasında, pompa arızası meydana geldi.
Bu sırada 24 kişinin içinde bulunduğu yüzer havuz battı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kılavuz kaptan dahil 24 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Olayda hafif yaralanan 2 personel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.