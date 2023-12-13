https://sputniknews.com.tr/20231213/japonyada-maymun-cicegi-virusunden-ilk-olum-yasandi-1078438162.html
Japonya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı
Japonya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı
Japonya Sağlık Bakanlığı, ülke içinde, maymun çiçeği virüsü mpox kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T22:46+0300
2023-12-13T22:46+0300
2023-12-13T22:47+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
japonya
vaka
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Japon Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'da bir kişinin maymun çiçeği virüsünden yaşamını yitirdiği bildirildi.Ölen kişinin 30'lu yaşlarda olduğu, Tokyo'nun kuzeybatısındaki Saitama eyaletinde yaşadığı ve bağışıklığının zayıf olduğunun saptandığı belirtilen açıklamada, söz konusu vakanın, ülkede maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm olarak kayda geçtiği ifade edildi.Açıklamada ülkede ilk mpox vakasına Temmuz 2022'de rastlandığı, Aralık 2023 başına kadar toplamda 227 vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.Maymun çiçeği virüsü nedir?Endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın adını ırkçı ve küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle mpox olarak değiştirmişti.Maymun çiçeği terimi aşamalı olarak kaldırılırken, her iki ismin de bir yıl boyunca aynı anda kullanılacağı ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231213/arastirma-hastalik-hastasi-kisiler-daha-erken-oluyor-1078436476.html
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maymun çiçeği virüsü nedir, maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, maymun çiçeği virüsü öldürücü mü
maymun çiçeği virüsü nedir, maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, maymun çiçeği virüsü öldürücü mü
Japonya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı
22:46 13.12.2023 (güncellendi: 22:47 13.12.2023)
Japonya Sağlık Bakanlığı, ülke içinde, maymun çiçeği virüsü mpox kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı.
Japon Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'da bir kişinin maymun çiçeği virüsünden yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ölen kişinin 30'lu yaşlarda olduğu, Tokyo'nun kuzeybatısındaki Saitama eyaletinde yaşadığı ve bağışıklığının zayıf olduğunun saptandığı belirtilen açıklamada, söz konusu vakanın, ülkede maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm olarak kayda geçtiği ifade edildi.
Açıklamada ülkede ilk mpox vakasına Temmuz 2022'de rastlandığı, Aralık 2023 başına kadar toplamda 227 vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
Maymun çiçeği virüsü nedir?
Endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın adını ırkçı ve küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle mpox olarak değiştirmişti.
Maymun çiçeği terimi aşamalı olarak kaldırılırken, her iki ismin de bir yıl boyunca aynı anda kullanılacağı ifade edilmişti.