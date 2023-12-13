https://sputniknews.com.tr/20231213/japonyada-maymun-cicegi-virusunden-ilk-olum-yasandi-1078438162.html

Japonya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı

Japonya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülke içinde, maymun çiçeği virüsü mpox kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T22:46+0300

2023-12-13T22:46+0300

2023-12-13T22:47+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

japonya

vaka

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Japon Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'da bir kişinin maymun çiçeği virüsünden yaşamını yitirdiği bildirildi.Ölen kişinin 30'lu yaşlarda olduğu, Tokyo'nun kuzeybatısındaki Saitama eyaletinde yaşadığı ve bağışıklığının zayıf olduğunun saptandığı belirtilen açıklamada, söz konusu vakanın, ülkede maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm olarak kayda geçtiği ifade edildi.Açıklamada ülkede ilk mpox vakasına Temmuz 2022'de rastlandığı, Aralık 2023 başına kadar toplamda 227 vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.Maymun çiçeği virüsü nedir?Endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın adını ırkçı ve küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle mpox olarak değiştirmişti.Maymun çiçeği terimi aşamalı olarak kaldırılırken, her iki ismin de bir yıl boyunca aynı anda kullanılacağı ifade edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231213/arastirma-hastalik-hastasi-kisiler-daha-erken-oluyor-1078436476.html

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