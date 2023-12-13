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'İstanbul depremi olmayacak' demişti: Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'a çok sert tepki
'İstanbul depremi olmayacak' demişti: Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'a çok sert tepki
Beklenen büyük İstanbul depremi için "7.4'lük deprem senaryoları çöpe atıldı" diyerek ezber bozan bir çıkış yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a çok sert bir... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T11:56+0300
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şener üşümezsoy
yaşam
naci görür
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Marmara Denizi’nde son yaşanan 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından olası İstanbul depremi ile ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Geçtiğimiz günlerde beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili ezber bozan açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise Marmara Denizi’nde büyük depremin beklendiği fay hattının ölü olduğunu büyük bir deprem tehlikesi yaratmadığını iddia etti.Üşümezsoy’un bu çıkışına ise İstanbul’u bekleyen deprem tehdidine karşı sürekli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür’den itiraz geldi. Görür, bu gibi açıklamalara karşı halkı uyararak “Onlar uzman değil, uzmanlık için bazı kriterler gerekir, inanmayın” ifadelerini kullandı. Görür ayrıca medyaya da seslenerek “Herkese mikrofon uzatmayın, bu vebalin altında kalmayın.” ifadelerini kullandı. İşte Prof. Dr. Naci Görür’ün Sözcü gazetesinden İpek Özbey’e verdiği o röportajın ilgili bölümü:
https://sputniknews.com.tr/20231209/prof-dr-usumezsoydan-ezber-bozan-istanbul-uyarisi-74luk-deprem-senaryolari-cope-atildi-1078247512.html
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şener üşümezsoy, naci görür, deprem, istanbul
şener üşümezsoy, naci görür, deprem, istanbul

'İstanbul depremi olmayacak' demişti: Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'a çok sert tepki

11:56 13.12.2023
© AA / İsmail ŞenNaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AA / İsmail Şen
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Beklenen büyük İstanbul depremi için "7.4'lük deprem senaryoları çöpe atıldı" diyerek ezber bozan bir çıkış yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a çok sert bir yanıt geldi. Prof. Dr. Naci Görür isim vermeden bu şekilde açıklama yapanların uzman olmadığını belirtti ve İstanbul’da beklenen deprem için yaptıkları araştırmaları tek tek anlattı.
Marmara Denizi’nde son yaşanan 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından olası İstanbul depremi ile ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Geçtiğimiz günlerde beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili ezber bozan açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise Marmara Denizi’nde büyük depremin beklendiği fay hattının ölü olduğunu büyük bir deprem tehlikesi yaratmadığını iddia etti.
Üşümezsoy’un bu çıkışına ise İstanbul’u bekleyen deprem tehdidine karşı sürekli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür’den itiraz geldi. Görür, bu gibi açıklamalara karşı halkı uyararak “Onlar uzman değil, uzmanlık için bazı kriterler gerekir, inanmayın” ifadelerini kullandı. Görür ayrıca medyaya da seslenerek “Herkese mikrofon uzatmayın, bu vebalin altında kalmayın.” ifadelerini kullandı. İşte Prof. Dr. Naci Görür’ün Sözcü gazetesinden İpek Özbey’e verdiği o röportajın ilgili bölümü:
"İsim vermeyeceğim ama onlar uzman değil. Bilimsel de değil. Uzman dediğin zaman konuştuğu konu üzerinde çalışmış, gözlem yapmış, veri toplamış, o verileri incelemiş, yorumlamış, bilim süzgecinden geçmiş, çalışması uluslararası saygın bir dergide yayınlanmış olmalı. Bu bilimsel bir çalışmadır ve dolayısıyla bir uzmanın yapabileceği bir şeydir.

Bilim insanı olmanın koşullarını az önce saydım. O yüzden siz de her önünüze gelene mikrofon uzatmayın. Yazık, günahtır. İnsanların vebalini alırsınız. Çünkü deprem olmayacak diyenlere inanmak herkesin daha çok işine gelir, kulağa daha hoş gelir. Dolayısıyla bu arkadaşların özgeçmişine girsen hiçbir yayınları yok. Hayatları boyunca bir uluslararası dergide yayın yapmamışlar. Bunların yayın dediği kendin pişir kendin ye. Sonra Marmara hakkında konuşuyoruz. Marmara hakkında bir şey söylemek için, teknoloji, olanak, yeraltı, deniz üstü bütün çalışmaları ve verileri toplamış olmak lazım ki bu bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Donanımlı araştırma gemilerinin yapabileceği, milyonlarca Euro’ya mal olacak, dünyadan uzmanların gelip yorumlayabileceği bir şey. Bu kişiler hayatlarında Marmara’ya bu anlamda ayaklarını sokmamışlar."
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
YAŞAM
Prof. Dr. Üşümezsoy'dan ezber bozan İstanbul uyarısı: 7.4'lük deprem senaryoları çöpe atıldı
9 Aralık, 14:52
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