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İkinci elde motosiklet kararı Resmi Gazete'de
İkinci elde motosiklet kararı Resmi Gazete'de
İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek.
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İkinci elde motosiklet kararı Resmi Gazete'de

00:21 13.12.2023 (güncellendi: 00:25 13.12.2023)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AA
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İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi.
Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek.
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