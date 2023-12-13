https://sputniknews.com.tr/20231213/ikinci-elde-motosiklet-karari-resmi-gazetede-1078386475.html

İkinci elde motosiklet kararı Resmi Gazete'de

İkinci elde motosiklet kararı Resmi Gazete'de

İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

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resmî gazete

türkiye

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İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek.

türkiye

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