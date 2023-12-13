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EYT için bir yasa teklifi daha: O tarihler arasında kademeli emeklilik için yasa teklifi verildi
EYT için bir yasa teklifi daha: O tarihler arasında kademeli emeklilik için yasa teklifi verildi
EYT düzenlemesi 3 Mart 2023’te çıkarılan yasa ile yürürlüğe girdi. Milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etti. 2008'deki düzeleme kadar sigortalı olanlar için... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çıkarılan yasaya gün hesabı üzerinden dahil olmayanlar için yeni bir yasa teklifi hazırlandı. 1999-2008 arasındaki dönemde kademeli geçiş uygulanması talep edildi.EYT için 3 Mart 2023’te çıkarılan yasa ile yaş şartı aranmadan erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl çalışanlara emeklilik hakkı tanımıştı. Ancak bu haktan 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler yararlandı. 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar ise 24 yıldır çalışmalarına rağmen yine mağdur olmuştu.Bu durumdakiler için kadınlarda en az 58 erkeklerde ise 60 yaşını doldurma şartı aranıyor. 9 Eylül 1999’de işe başlayıp bir gün ile emekliliği kaçıranlar var. Bu söz konusu ikinci EYT mağduriyetini gidermek için Demokrat Parti İzmir Milletvekilleri Salih Uzun ve Haydar Altıntaş ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından kanun teklifi hazırlandı.TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifin gerekçesinde 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler için yaş şartının kaldırıldığı ve mağduriyetin kısmen giderildiği ifade edilerek “Ancak bu tarihten sonra işe başlayanlar için yine 58-60 yaş ve 7.000 prim günü aranmaktadır. Bu durumdakiler için 1999-2008 arasındaki dönemde kademeli geçiş uygulanmalıdır. Kadınlarda 43, erkeklerde ise 45 yaşından başlayarak her yıl için birer yıl artırılarak ve prim günü de 6.250 ile 7.000 arasında kademelendirilmelidir” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/mesai-saatine-ince-ayar-calisma-saatleri-ne-kadar-kisalacak-1078390682.html
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EYT için bir yasa teklifi daha: O tarihler arasında kademeli emeklilik için yasa teklifi verildi

07:04 13.12.2023 (güncellendi: 07:30 13.12.2023)
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AA
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EYT düzenlemesi 3 Mart 2023’te çıkarılan yasa ile yürürlüğe girdi. Milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etti. 2008'deki düzeleme kadar sigortalı olanlar için Meclis'e yasa teklifi verildi. Milyonlarca kişinin emekli olmasını sağlayan EYT düzenlemesi sonrası gözler 1999-2008 arasındaki sigortalıların durumuna çevrilmişti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çıkarılan yasaya gün hesabı üzerinden dahil olmayanlar için yeni bir yasa teklifi hazırlandı. 1999-2008 arasındaki dönemde kademeli geçiş uygulanması talep edildi.
EYT için 3 Mart 2023’te çıkarılan yasa ile yaş şartı aranmadan erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl çalışanlara emeklilik hakkı tanımıştı. Ancak bu haktan 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler yararlandı. 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar ise 24 yıldır çalışmalarına rağmen yine mağdur olmuştu.
Bu durumdakiler için kadınlarda en az 58 erkeklerde ise 60 yaşını doldurma şartı aranıyor. 9 Eylül 1999’de işe başlayıp bir gün ile emekliliği kaçıranlar var. Bu söz konusu ikinci EYT mağduriyetini gidermek için Demokrat Parti İzmir Milletvekilleri Salih Uzun ve Haydar Altıntaş ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından kanun teklifi hazırlandı.
TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifin gerekçesinde 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler için yaş şartının kaldırıldığı ve mağduriyetin kısmen giderildiği ifade edilerek “Ancak bu tarihten sonra işe başlayanlar için yine 58-60 yaş ve 7.000 prim günü aranmaktadır. Bu durumdakiler için 1999-2008 arasındaki dönemde kademeli geçiş uygulanmalıdır. Kadınlarda 43, erkeklerde ise 45 yaşından başlayarak her yıl için birer yıl artırılarak ve prim günü de 6.250 ile 7.000 arasında kademelendirilmelidir” denildi.
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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