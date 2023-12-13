https://sputniknews.com.tr/20231213/erdogan-pazar-gunu-teskilat-yoneticileri-ile-gorusecek-istanbul-adayi-belirlenecek-1078432192.html

Erdoğan pazar günü teşkilat yöneticileri ile görüşecek: İstanbul adayı belirlenecek

Erdoğan pazar günü teşkilat yöneticileri ile görüşecek: İstanbul adayı belirlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını belirlemek için pazar günü teşkilat yöneticileri ile bir araya gelecek. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T17:03+0300

2023-12-13T17:03+0300

2023-12-13T17:07+0300

politika

recep tayyip erdoğan

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

seçim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü 14.00’te Adana, İzmir ve Ankara’da yaptığı gibi, İstanbul'da da İstanbul Teşkilatıyla temayül yoklaması yapacak.3 ilin kademe il başkanları toplantıya katılacak.bu görüşmeler sonucu AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayının belirlenmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231122/cumhurbaskani-erdogandan--istanbul-buyuksehir-belediye-baskan-adayiyla-ilgili-sorusuna-yanit-1077680645.html

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recep tayyip erdoğan, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), seçim