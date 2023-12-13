https://sputniknews.com.tr/20231213/erdogan-pazar-gunu-teskilat-yoneticileri-ile-gorusecek-istanbul-adayi-belirlenecek-1078432192.html
Erdoğan pazar günü teşkilat yöneticileri ile görüşecek: İstanbul adayı belirlenecek
Erdoğan pazar günü teşkilat yöneticileri ile görüşecek: İstanbul adayı belirlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını belirlemek için pazar günü teşkilat yöneticileri ile bir araya gelecek. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T17:03+0300
2023-12-13T17:03+0300
2023-12-13T17:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü 14.00’te Adana, İzmir ve Ankara’da yaptığı gibi, İstanbul'da da İstanbul Teşkilatıyla temayül yoklaması yapacak.3 ilin kademe il başkanları toplantıya katılacak.bu görüşmeler sonucu AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayının belirlenmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231122/cumhurbaskani-erdogandan--istanbul-buyuksehir-belediye-baskan-adayiyla-ilgili-sorusuna-yanit-1077680645.html
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recep tayyip erdoğan, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), seçim
recep tayyip erdoğan, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), seçim
Erdoğan pazar günü teşkilat yöneticileri ile görüşecek: İstanbul adayı belirlenecek
17:03 13.12.2023 (güncellendi: 17:07 13.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını belirlemek için pazar günü teşkilat yöneticileri ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü 14.00’te Adana, İzmir ve Ankara’da yaptığı gibi, İstanbul'da da İstanbul Teşkilatıyla temayül yoklaması yapacak.
3 ilin kademe il başkanları toplantıya katılacak.
bu görüşmeler sonucu AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayının belirlenmesi bekleniyor.