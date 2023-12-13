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Yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231213/dolar-kac-tl-oldu-1078396456.html
Dolar kaç TL oldu?
Dolar kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 29,0500 liradan, euro 31,3700 liradan güne başladı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 29,0480 liradan alınan dolar, 29,0500 liradan satılıyor. 31,3680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,3700 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,0470 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3170 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 843 lira, çeyrek altın 2 bin 985 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 899 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne bin 974 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.748 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.69 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.69 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 41 bin 438 dolar seviyesinde seyrediyor.
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Dolar kaç TL oldu?

10:03 13.12.2023
© AA2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,0500 liradan, euro 31,3700 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,0480 liradan alınan dolar, 29,0500 liradan satılıyor. 31,3680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,3700 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,0470 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3170 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 843 lira, çeyrek altın 2 bin 985 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 899 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne bin 974 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.748 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 76.69 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.69 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

En yaygın kripto para birimi Bitcoin 41 bin 438 dolar seviyesinde seyrediyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
EKONOMİ
Dün tarihi zirveyi gören dolar/TL'de bugün son durum ne?
Dün, 09:33
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