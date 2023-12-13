https://sputniknews.com.tr/20231213/dolar-kac-tl-oldu-1078396456.html

Dolar kaç TL oldu?

Dolar kaç TL oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0500 liradan, euro 31,3700 liradan güne başladı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T10:03+0300

2023-12-13T10:03+0300

2023-12-13T10:03+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

altın

borsa

bitcoin

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Serbest piyasada 29,0480 liradan alınan dolar, 29,0500 liradan satılıyor. 31,3680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,3700 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,0470 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3170 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 843 lira, çeyrek altın 2 bin 985 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 899 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne bin 974 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.748 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.69 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.69 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 41 bin 438 dolar seviyesinde seyrediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231212/dun-tarihi-zirveyi-goren-dolartlde-bugun-son-durum-ne-1078348144.html

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