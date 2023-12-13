https://sputniknews.com.tr/20231213/cumhurbaskani-erdogan-huda-par--genel-baskani-yapicioglu-ile-gorusecek-1078403857.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T12:52+0300
2023-12-13T12:52+0300
2023-12-13T12:52+0300
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recep tayyip erdoğan, hüdapar, zekeriya yapıcıoğlu
recep tayyip erdoğan, hüdapar, zekeriya yapıcıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüşecek
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.