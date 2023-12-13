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Yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
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Borsada hakeme yumruk etkisi: 4 büyük takımın hisselerinde sert düşüş
Borsada hakeme yumruk etkisi: 4 büyük takımın hisselerinde sert düşüş
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan şiddet olayları spor hisselerinde sert düşüşe neden oldu. Fenerbahçe hisseleri yüzde 4,72; Galatasaray... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T09:42+0300
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MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler’e attığı yumruk spor hisselerinde sert düşüşe neden oldu.MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Umut Meler'e yönelik saldırı spor hisselerine de olumsuz yansıdı.Borsa'da işlem gören dört büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hisseleri dün güne sert düşüşle başladı.Öğleden sonra Borsa İstanbul’un genelinde yaşanan toparlanma eğiliminin de etkisiyle spor hisseleri de bir nebze toparlandı.En sert düşüş Fenerbahçe'deDünya gazetesinin derlediği habere göre, Fenerbahçe hisseleri bir önceki günkü kapanışa göre güne yüzde 3,1 düşüşle 108,70 TL'den başladı. Fenerbahçe hisselerindeki düşüş gün içerisinde daha derinleşti. Fenerbahçe hisseleri günü yüzde 4,72 düşüşle 107 TL’den kapattı. Galatasaray hisseleri ise yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 TL'den açılırken, gün içerisinde en fazla toparlanan spor hissesi oldu.Öğleden sonra artıya geçen Galatasaray hisseleri günü yüzde 1,98 artışla 7,73 TL’den kapattı. Beşiktaş hisseleri de dün güne yüzde 1,23 gerilemeyle 48 TL’den başladı. Gün içerisinde satışların derinleştiği Beşiktaş hisseleri dün günü yüzde 1,85 puan kayıpla 47,70 TL’den tamamladı. Dün güne yüzde 2,39’luk düşüşle 2,85 TL’den başlayan Trabzonspor hisseleri ise günü yüzde 2,73 düşüşle 2,865 TL’den tamamladı.
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borsa, borsa istanbul, hisse, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, halil umut meler
borsa, borsa istanbul, hisse, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, halil umut meler

Borsada hakeme yumruk etkisi: 4 büyük takımın hisselerinde sert düşüş

09:42 13.12.2023
© AA / Emin SansarMKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AA / Emin Sansar
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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan şiddet olayları spor hisselerinde sert düşüşe neden oldu. Fenerbahçe hisseleri yüzde 4,72; Galatasaray hisseleri yüzde 2,51; Beşiktaş hisseleri yüzde 1,85 düştü.
MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler’e attığı yumruk spor hisselerinde sert düşüşe neden oldu.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Umut Meler'e yönelik saldırı spor hisselerine de olumsuz yansıdı.
Halil Umut Meler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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Halil Umut Meler, Ankaragücü heyetini kabul etmedi
Dün, 21:33
Borsa'da işlem gören dört büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hisseleri dün güne sert düşüşle başladı.
Öğleden sonra Borsa İstanbul’un genelinde yaşanan toparlanma eğiliminin de etkisiyle spor hisseleri de bir nebze toparlandı.

En sert düşüş Fenerbahçe'de

Dünya gazetesinin derlediği habere göre, Fenerbahçe hisseleri bir önceki günkü kapanışa göre güne yüzde 3,1 düşüşle 108,70 TL'den başladı. Fenerbahçe hisselerindeki düşüş gün içerisinde daha derinleşti. Fenerbahçe hisseleri günü yüzde 4,72 düşüşle 107 TL’den kapattı. Galatasaray hisseleri ise yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 TL'den açılırken, gün içerisinde en fazla toparlanan spor hissesi oldu.
Öğleden sonra artıya geçen Galatasaray hisseleri günü yüzde 1,98 artışla 7,73 TL’den kapattı. Beşiktaş hisseleri de dün güne yüzde 1,23 gerilemeyle 48 TL’den başladı. Gün içerisinde satışların derinleştiği Beşiktaş hisseleri dün günü yüzde 1,85 puan kayıpla 47,70 TL’den tamamladı. Dün güne yüzde 2,39’luk düşüşle 2,85 TL’den başlayan Trabzonspor hisseleri ise günü yüzde 2,73 düşüşle 2,865 TL’den tamamladı.
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