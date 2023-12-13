https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-eski-genel-sekreter-yardimcisindan-636-milyon-dolar-odemesini-talep-etti-1078423256.html

BM, eski genel sekreter yardımcısından 63.6 milyon dolar ödemesini talep etti

BM, eski genel sekreter yardımcısından 63.6 milyon dolar ödemesini talep etti

Birleşmiş Milletler’in (BM), kuruluşa ait yüklü bir miktar parayı kaybeden BM Proje Hizmetleri Ofisi'nin (UNOPS) eski başkan yardımcısından 63.6 milyon dolar... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T15:26+0300

2023-12-13T15:26+0300

2023-12-13T15:26+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler proje hizmetleri ofisi (unops)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077356224_0:69:1320:812_1920x0_80_0_0_e8a2d3c564eb4c9e42d304e0dcd71cf9.jpg

New York Times gazetesinin davaya ilişkin belgelere dayanarak verdiği habere göre BM, başarısız bir yatırımla yüklü bir miktar parayı kaybeden UNOPS eski başkan yardımcısı Vitaly Vanshelboim’den 63.6 milyon dolar ödemesini talep etti.Habere göre, aynı zamanda BM Genel Sekreteri Yardımcısı olan Ukraynalı Vitaly Vanshelboim, yıllık maaş tutarına eşit para cezasına çarptırıldı ve ayrıca bizzat 63 milyon 626 bin 806 dolar ödemesi istenerek, aksi halde BM’den emekli maaşı alma hakkından mahrum bırakılacağı kendisine bildirildi.Vanshelboim’un bir partide tanıştığı İngiliz iş insanı David Kendrick'le bağlantılı bir şirkete yaklaşık 60 milyon dolar yatırdığına dikkat çekilen haberde, ancak yatırımın başarısız olduğu ve yatırılan miktarın ancak yüzde 10'unun geri döndüğü, eski BM yetkilisinin görevine ocak ayında son verildiği aktarıldı.NYT, bu içeriğin yayınlanmasının ardından Vanshelboim'in şefi Grete Faremo'nun da istifa ettiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231212/zaharova-abd-baenin-gazze-ile-ilgili-karar-tasarisini-veto-ederek-bm-mekanizmasini-vurdu-1078380253.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler proje hizmetleri ofisi (unops)