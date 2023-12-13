https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-eski-genel-sekreter-yardimcisindan-636-milyon-dolar-odemesini-talep-etti-1078423256.html
BM, eski genel sekreter yardımcısından 63.6 milyon dolar ödemesini talep etti
BM, eski genel sekreter yardımcısından 63.6 milyon dolar ödemesini talep etti
Birleşmiş Milletler’in (BM), kuruluşa ait yüklü bir miktar parayı kaybeden BM Proje Hizmetleri Ofisi'nin (UNOPS) eski başkan yardımcısından 63.6 milyon dolar... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T15:26+0300
2023-12-13T15:26+0300
2023-12-13T15:26+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler proje hizmetleri ofisi (unops)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077356224_0:69:1320:812_1920x0_80_0_0_e8a2d3c564eb4c9e42d304e0dcd71cf9.jpg
New York Times gazetesinin davaya ilişkin belgelere dayanarak verdiği habere göre BM, başarısız bir yatırımla yüklü bir miktar parayı kaybeden UNOPS eski başkan yardımcısı Vitaly Vanshelboim’den 63.6 milyon dolar ödemesini talep etti.Habere göre, aynı zamanda BM Genel Sekreteri Yardımcısı olan Ukraynalı Vitaly Vanshelboim, yıllık maaş tutarına eşit para cezasına çarptırıldı ve ayrıca bizzat 63 milyon 626 bin 806 dolar ödemesi istenerek, aksi halde BM’den emekli maaşı alma hakkından mahrum bırakılacağı kendisine bildirildi.Vanshelboim’un bir partide tanıştığı İngiliz iş insanı David Kendrick'le bağlantılı bir şirkete yaklaşık 60 milyon dolar yatırdığına dikkat çekilen haberde, ancak yatırımın başarısız olduğu ve yatırılan miktarın ancak yüzde 10'unun geri döndüğü, eski BM yetkilisinin görevine ocak ayında son verildiği aktarıldı.NYT, bu içeriğin yayınlanmasının ardından Vanshelboim'in şefi Grete Faremo'nun da istifa ettiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/zaharova-abd-baenin-gazze-ile-ilgili-karar-tasarisini-veto-ederek-bm-mekanizmasini-vurdu-1078380253.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077356224_74:0:1247:880_1920x0_80_0_0_51a85f77ae0faebf4a26800476615dca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler proje hizmetleri ofisi (unops)
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler proje hizmetleri ofisi (unops)
BM, eski genel sekreter yardımcısından 63.6 milyon dolar ödemesini talep etti
Birleşmiş Milletler’in (BM), kuruluşa ait yüklü bir miktar parayı kaybeden BM Proje Hizmetleri Ofisi'nin (UNOPS) eski başkan yardımcısından 63.6 milyon dolar ödemesini talep ettiği bildirildi.
New York Times gazetesinin davaya ilişkin belgelere dayanarak verdiği habere göre BM, başarısız bir yatırımla yüklü bir miktar parayı kaybeden UNOPS eski başkan yardımcısı Vitaly Vanshelboim’den 63.6 milyon dolar ödemesini talep etti.
Habere göre, aynı zamanda BM Genel Sekreteri Yardımcısı olan Ukraynalı Vitaly Vanshelboim, yıllık maaş tutarına eşit para cezasına çarptırıldı ve ayrıca bizzat 63 milyon 626 bin 806 dolar ödemesi istenerek, aksi halde BM’den emekli maaşı alma hakkından mahrum bırakılacağı kendisine bildirildi.
Vanshelboim’un bir partide tanıştığı İngiliz iş insanı David Kendrick'le bağlantılı bir şirkete yaklaşık 60 milyon dolar yatırdığına dikkat çekilen haberde, ancak yatırımın başarısız olduğu ve yatırılan miktarın ancak yüzde 10'unun geri döndüğü, eski BM yetkilisinin görevine ocak ayında son verildiği aktarıldı.
NYT, bu içeriğin yayınlanmasının ardından Vanshelboim'in şefi Grete Faremo'nun da istifa ettiği vurgulandı.